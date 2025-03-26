Боєзапаси Польщі обмежені: скільки країна зможе оборонятися без союзників

Як довго Польща зможе захищатися у разі війни? Генерал Луковський пояснив, що запасів боєприпасів вистачить на тиждень або два.

У разі війни оборона Польщі за сьогоднішнього рівня постачань могла б тривати тиждень-два до прибуття допомоги від союзників.

Про це у ефірі телеканалу Polsat заявив голова Бюро національної безпеки Польщі Даріуш Луковський, відповідаючи на запитання, як довго країна може захищатися від агресії до приходу союзників.

Луковський сказав, що в польській армії досі зберігається поєднання старої та нової техніки, а нестача боєприпасів стосується переважно застарілого озброєння.

"Усі ці бойові засоби та платформи, які ми ввели до збройних сил за останні роки, паралельно забезпечуються і боєприпасами (...). У цьому випадку ситуація має значно кращий вигляд", – заявив генерал.

Скільки Польща зможе оборонятися?

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У голови Бюро нацбезпеки запитали, як довго Польща зможе захищатися до прибуття допомоги від союзників.

"Я думаю, що залежно від способу ведення бою, оборона могла б тривати тиждень або два за нинішнього рівня запасів", – відповів Луковський.

Водночас він наголосив, що оцінити точний термін складно, оскільки все залежить від ситуації під час безпосереднього зіткнення з противником.

За словами генерала, Польща має багато механізмів для поповнення боєприпасів, зокрема програми обміну запасами з союзниками.

Нарощення оборонного потенціалу Польщі

Говорячи про оборонні можливості Польщі, Луковський зазначив, що в умовах війни в Україні, що триває, "ми перебуваємо на такому етапі, коли відтерміновуємо загрозу та щодня нарощуємо потенціал".

"Розраховуємо, що протягом двох-трьох років ми настільки відновимо потенціал, що зможемо реально протистояти можливій агресії Росії", – сказав голова Бюро нацбезпеки.

Він додав, що передавання озброєння Україні здійснюється обережно, і Польща ніколи не робила цього безконтрольно.

Допомога Польщі країнам Балтії

У Луковського також запитали, чи прийде Польща на допомогу країнам Балтії у разі нападу Росії відповідно до п’ятої статті Статуту НАТО.

"Слід виходити з того, що так", – відповів генерал, додавши, що конкретні плани дій уже погоджені між союзниками.

"Це не буде випадковою реакцією на подібні сценарії", – наголосив посадовець.

Нагадаємо, на початку березня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Росія буде готова до масштабної війни за три-чотири роки. Тож політик анонсував безпрецедентну кампанію військової підготовки у Польщі.