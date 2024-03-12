"Бої то затихають, то поновлюються": доброволець легіону "Свобода Росії" — про ситуацію навколо Тьоткіно 

Після боїв селище Тьоткіно Курської області РФ перетворилося на "сіру зону".

Про це сказав доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський під час телемарафону 12 березня.

"Саме село перетворилося на "сіру зону", яка взагалі не підконтрольна нікому, ані російській владі, ані добровольцям. Вона зараз відсунулася вглиб Росії і власне ми проводимо ту саму мілітаризацію прикордонних регіонів, про які ми говорили раніше. Бої, повторюся, то затихають, то поновлюються. І не тільки в самому Теткіному, а й у прилеглих населених пунктах. Взагалі, там досить широкий фронт, де ми оперуємо. Але ми не стоїмо на місці, ми постійно пересуваємось для того, щоб завдавати несподіваних ударів для путінської армії. Така ось партизанська тактика", — сказав Олексій Барановський.

За його словами, російська армія "поступово оговтується від шоку" і намагається підтягнути резерви.

"У будь-якому випадку ми будемо продовжувати цю спеціальну операцію звільнення Росії від Путіна якийсь час до тих пір, поки ми зможемо завдавати ефективної шкоди путінській армії. Складно спрогнозувати, скільки ще це триватиме, але в даний момент ініціатива, як і раніше, на стороні добровольчих підрозділів", — розповів Олексій Барановський.

Раніше ТСН.ua повідомляв про прорив кордону в РФ, який відбувся під ранок 12 березня. Тоді була інформація, що після боїв селище Тьоткіно Курської області РФ повністю перебувало під "контролем російських визвольних сил".

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