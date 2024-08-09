Публікацію в Bild головний рупор Кремля в соцмережах назвав чомусь “реваншистською статтею”.

Публікація німецької газети Bild про бойові дії в Курській області РФ, в яких начебто застосовують танки Leopard збісила заступника голови Ради нацбезпеки РФ та колишнього російського президента Дмитра Медведєва.

У своєму дописі на платформі Х (колишній Twitter) російський політик, який виконує роль головного рупора Кремля в соцмережах, пригрозив Німеччині російськими танками біля Рейхстагу.

Публікацію в Bild Медведєв назвав чомусь “реваншистською статтею”, вирішивши, що в ній йдеться про “повернення німецьких танків на російську землю”.

“У відповідь ми зробимо все, щоб новітні російські танки з'явилися на Площі Республіки [тобто на площі перед будівлею Рейхстагу в центрі Берліна]”, - пригрозив він.

Нагадаємо, Кремлю знадобилося цілих два дні, щоб хоч якось відреагувати на події на Курщині, де російські війська зокрема втратили контроль над містом Суджа. Там розташована кінцева в Росії газорозподільча станція, що забезпечує транзит газу до Європи, який йде через Україну.

Повертаємо своє! За Суджею зберігся палац Мазепи! 4 дні боїв на Курщині!

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