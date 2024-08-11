Бої в Курській області: російські командири кидають на позиціях строковиків — росЗМІ

Російські солдати строкової служби попри прорив військ залишаються на позиціях у Курській області.
Російські командири відмовляються відводити своїх строковиків у тил Курської області попри прорив.
Про це пишуть росЗМІ з посиланням на джерело в одній з організацій, що надає правову допомогу російським військовим.
За словами джерела, строковиків оголосили бойовим підрозділом, їм дають бойові команди. Таку інформацію передали матері двох військовослужбовців.
У росЗМІ уточнили, що йдеться про строковиків, які служать у частинах в інших регіонах і були направлені в Курську область у рамках відрядження. Зокрема, відомо, що деякі солдати приїхали з Воронезької області.
Нагадаємо, російські псевдовоєнкори та пропагандисти кажуть, що нібито українські війська зайшли до Біловського району Курщини.
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