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Бої за Панджшер тривають, сили опору заявили про ліквідацію сотень талібів

Автор
Олена Вус
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Бої за Панджшер тривають, сили опору заявили про ліквідацію сотень талібів

Associated Press

Атаки на передові пости опору ведуться відразу з кількох напрямків.

Фронт національного опору Афганістану продовжує відбивати атаки талібів на провінцію Панджшер, досі непідконтрольну талібам, які захопили владу в країні.

Про це у четвер, 2 вересня, йдеться в оприлюдненій заяві, пише НВ.

За даними, оприлюдненими силами Ахмада Шаха Масуда у четвер, 2 вересня, бойовики Талібану, намагаючись захопити непокірний регіон, зазнали величезних втрат.

"Втрати талібів за останні чотири дні склали 350 осіб убитими, 287 пораненими, 35 захопленими", — йдеться у заяві.

Наступ бойовиків на Панджшер триває, незважаючи на досягнуті раніше домовленості щодо перемир’я.

Атаки на передові пости опору ведуться відразу з кількох напрямків, однак поки так і не увінчалися успіхом через важкодоступність гірської провінції.

Нагадаємо:

  • Сполучені Штати завершили виведення своїх військ з Афганістану – з Кабулу вилетів останній американський літак. Військова операція, що тривала 20 років, – завершена, це підтвердили в Пентагоні. За два тижні евакуювали понад 120 тисяч людей. Водночас, в Афганістані залишилося більше сотні американців, які не змогли дістатися аеропорту Кабула. Так само як і тисячі афганців, які співпрацювали зі США.

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