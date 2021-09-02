Бої за Панджшер тривають, сили опору заявили про ліквідацію сотень талібів

Атаки на передові пости опору ведуться відразу з кількох напрямків.
Фронт національного опору Афганістану продовжує відбивати атаки талібів на провінцію Панджшер, досі непідконтрольну талібам, які захопили владу в країні.
Про це у четвер, 2 вересня, йдеться в оприлюдненій заяві, пише НВ.
За даними, оприлюдненими силами Ахмада Шаха Масуда у четвер, 2 вересня, бойовики Талібану, намагаючись захопити непокірний регіон, зазнали величезних втрат.
"Втрати талібів за останні чотири дні склали 350 осіб убитими, 287 пораненими, 35 захопленими", — йдеться у заяві.
Наступ бойовиків на Панджшер триває, незважаючи на досягнуті раніше домовленості щодо перемир’я.
Атаки на передові пости опору ведуться відразу з кількох напрямків, однак поки так і не увінчалися успіхом через важкодоступність гірської провінції.
Нагадаємо:
- До бойовиків "Талібану", які ведуть наступальну операцію на єдину непідконтрольну провінцію Панджшер, приєдналися бойовики руху "Аль-Каїда".
- Сполучені Штати завершили виведення своїх військ з Афганістану – з Кабулу вилетів останній американський літак. Військова операція, що тривала 20 років, – завершена, це підтвердили в Пентагоні. За два тижні евакуювали понад 120 тисяч людей. Водночас, в Афганістані залишилося більше сотні американців, які не змогли дістатися аеропорту Кабула. Так само як і тисячі афганців, які співпрацювали зі США.
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