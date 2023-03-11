Боїться протестів у Грузії: президент Абхазії перевів силовиків на посилений режим

Президент невизнаної Абхазії Аслан Бжані наказав перевести силові структури на посилений режим роботи через протести в Грузії.

Про це йдеться на сайті його "адміністрації".

"Глава держави у п'ятницю провів робочу нараду з начальником Державної служби охорони Дмитром Дбаром та головою Служби державної безпеки Робертом Кіут", — йдеться у повідомленні.

У Бжані зазначили, що у полі діяльності силових структур – широке коло питань, пов'язаних із "зовнішніми загрозами".

Зокрема, Бжані наказав перевести особовий склад силових структур на посилений режим роботи через протести у Тбілісі.

Напередодні російська пропагандистка Маргарита Сімоньян вже пригрозила Грузії ракетним ударом через те, що під час протестів люди скандували "Сухумі" — назву міста та столиці Абхазької Автономної Республіки, яку контролює РФ.

Нагадаємо, 7 березня грузинські депутати ухвалили у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". Він фактично копіює російський закон. Документ припускав, що організації та ЗМІ, 20% доходу яких складає фінансування з інших країн, вважатимуться "іноагентами", для цього створили б спеціальний реєстр. Крім того, законопроєкт передбачав ув'язнення за його порушення.

Після скандального голосування 7 та 8 березня на мирні протести у Тбілісі вийшли тисячі людей. Однак вони закінчувалися сутичками з поліцейськими, які застосовували сльозогінний газ та водомети.

8 березня учасники мітингу намагалися оточити будівлю парламенту. Проте спецназ із застосуванням водометів та сльозогінного газу кілька разів витісняв протестувальників із проспекту Руставелі. Люди побудували барикади з лавок та сміттєвих баків, а під час сутичок із правоохоронцями перевернули поліцейську машину.

9 березня правляча партія "Грузинська мрія" та громадський рух "Сила народу" вирішили відкликати з парламенту законопроєкт.

10 березня фракція правлячої в Грузії партії "Грузинська мрія" на пленарному засіданні парламенту проголосувала проти ухвалення законопроєкту.

Грузія вибухає протестами: бійка у парламенті

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