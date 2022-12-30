Боїться вірусів, які бушують у РФ: у Кремлі пояснили, чому Путін відмовляється спілкуватися із пресою

Під кінець року Путін дедалі більше ізолюється від людей.

У Кремлі пояснили, чому російський президент Володимир Путін відмовляється спілкуватися із журналістами на близькій дистанції. Спікер Кремля заявив, що у Росії відбуваються "процеси мутації вірусів, хвилі грипу різних штамів", а здоров' я президента - це "питання державної безпеки".

Про це прессекретар Путіна сказав під час брифінгу у суботу, 30 грудня, пишуть пропагандистські ЗМІ.

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"Ви бачите процеси мутації вірусів, хвилі грипу різних штамів. Це все зобов'язує тих, хто відповідає за безпеку президента і за його здоров'я, вживати запобіжних заходів. Тому що в таких умовах здоров'я президента – це питання державної безпеки", - пожалівся спікер Кремля.

Путін скасовує традиційні заходи та зустрічі

Зауважимо, що Володимир Путін цьогоріч вирішив скасувати свої традиційні передноворічні заходи. Так, вперше за 10 років не буде підсумкової пресконференції Путіна з журналістами.

Російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський пояснив, що Путін скасував щорічну пресконференцію, оскільки зараз його більше хвилює інша проблема – як зберегти своє життя та владу.

У середу, 28 грудня, президент Росії Володимир Путін знову скасував чергову поїзду. Цого разу він відмовився від офіційної поїздки до Пскова, де планував відвідати завод "Титан-Полімер". Цим господар Кремля підживлює чутки про незадовільний стан свого здоров’я.

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