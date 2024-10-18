Боїться втратити половину Білорусі: Лукашено попросився на переговори України з РФ

Лукашенко захотів присутність Білорусі на переговорах України та РФ.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що має брати участь у переговорах щодо встановлення миру в Україні.
Про це передає провладний Telegram-канал "Пул першого"
"Я завжди наполягав, і українцям про це говорив, і росіянам, і Путіна попередив, що на переговорах щодо України мають бути присутніми білоруси", — зазначив Лукашенко.
Він вважає, що війна в Україні є проблемою й Білорусі.
"Я не хочу, щоб там (на переговорах – Ред.) вирішували питання, наші питання – без нас. За нашою спиною. Так, вони там не "відтяпають" там до Гомеля Полісся, не в цьому справа, але можуть ухвалити такі рішення, Завтра половину країни доведеться віддати. Вони (незрозуміло про кого мова – Україну чи Захід – Ред.) зараз цілі схеми малюють: вони роблять усе. О, Лукашенку, ні, ні, він там не має бути", – заявив Лукашенко.
Раніше повідомлялося, що Лукашенко дозволив збивати "Шахеди", які залітають до Білорусі.
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