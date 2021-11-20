Бойкот зимової Олімпіади та криваві COVID-протести у Нідерландах. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Менендес закликав схвалити низку санкцій проти Російської Федерації на випадок її вторгнення до України. Читати далі –>
- Колишнього президента Грузії та голову Виконавчого комітету Нацради реформ України Міхеіла Саакашвілі перевели з Глданської в'язничної лікарні N18 до військового госпіталю в місті Ґорі. Читати далі –>
- У Нідерландах на вулицях Роттердама внаслідок заворушень, які спалахнули під час протестів проти COVID-обмежень, постраждали щонайменше дев'ятеро осіб. Читати далі –>
- Особистий лікар американського лідера Кевін О'Коннор заявив, що Байден "залишається здоровим, енергійним 78-річним чоловіком, здатним успішно виконувати обов'язки президента". Читати далі –>
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розглядає можливість дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор у Пекіні на знак протесту проти порушення прав людини в Китаї, заявило The Times. Читати далі –>