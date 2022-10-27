"Бойові" голуби: вченим вдалося вживити чіп в голову і керувати польотом птаха (фото)

Китайські вчені вживили в голову голуба чіп на сонячній батареї, завдяки якому вдалося дистанційно керувати польотом птаха із точністю 80-90% протягом двох годин.

Дослідники кажуть, що досягли прориву в глобальній гонці робототехніки тварин, а технологія потенційно може використовуватись у деяких військових цілях, пише

South China Morning Post.

Під час експериментів сонячну панель розміром приблизно в половину екрана смартфона прикріпили до спини голуба, щоб живити контрольний пристрій для керування мозком на його голові. На певні частини мозку тварини впливали слабким струмом, щоб підпорядкувати його волю і керувати польотом, відправляючи радіосигнали.

Експерименти з п’ятьма голубами показали, що птахи можуть виконувати прості команди, такі як поворот праворуч або ліворуч з великою точністю. Дослідники кажуть, що птахи іноді не реагували через втому або сильні, несподівані відволікання у відкритому середовищі.

Продуктивність пристрою можна покращити за рахунок використання штучного інтелекту, щоб зменшити навантаження на збір даних і обчислення, вважають вчені. Кращі сонячні панелі також підвищать швидкість перетворення сонячного світла в електрику.

Нагадаємо, у російському Бєлгороді через міфи пропаганди про “американські біологічні лабораторії”, де заражають птахів, місцеві мешканці масово труїли голубів. Купи мертвих тварин лежали просто посеред вулиць.

Вся правда про українські біолабораторії: основні фейки Кремля

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