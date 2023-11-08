Бойові патрони та шумова граната у рюкзаку: в аеропорту Варшави затримали українця

Чоловікові з України загрожує до 8 років позбавлення волі.

В Польщі у столичному аеропорту "Модлін" правоохоронці затримали 25-річного українця. В його наплічнику вияв или бойові патрони та шумову гранату.

Про це повідомили у пресслужбі Надвіслянського відділу Прикордонної служби Польщі.

Чоловіка затримали під час перевірки ручної поклажі, коли він мав вилітати з аеропорту в місті Новий Двір Мазовецький до Малаги.

"Офіцери Групи безпеки польотів отримали інформацію про виявлення 15 бойових набоїв та макета навчальної гранати в ручній поклажі 25-річного українця без відповідних дозвільних документів на зберігання та вивезення боєприпасів", - сказано у повідомленні.

Згідно зі ст. 263 параграфа 2 Кримінального кодексу Польщі, українця затримали та допитали. За інформацією правоохоронців, під час розмови з прикордонниками він пояснив, що їхав з України, а рюкзак із вмістом позичив у товариша, не підозрюючи, що всередині знаходяться небезпечні предмети.

Тепер чоловіка доправлять до окружної прокуратури міста Новий Двір Мазовецький "для подальшого розгляду справи".

Покарання за зберігання зброї чи боєприпасів без відповідного дозволу карається у Польщі суворе - це позбавленням волі від 6 місяців до 8 років.

Нагадаємо, через страйк перевізників у Польщі рух на кордонах ускладнений.

Зокрема, через Краківець, Рава-Руська і Ягодин краще не їхати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 6:00 за 8 листопада 2023 року | Повний випуск новин

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.