Бойовик ПВК "Вагнер", який повернувся з війни, тепер заповзає до під'їзду рачки (фото)

Окупантові до закінчення ув'язнення лишався лише місяць, проте все ж він вирішив поїхати на фронт вбивати українців. І повернувся додому без обох ніг.

Бойовик ПВК "Вагнер", колишній зек В'ячеслав Колосов з російського міста Ярославль вирішив піти на війну убивати українців, щоб вийти з в'язниці достроково. З війни "вагнерівець" повернувся без обох ніг і залишився нікому не потрібен.

Про нього розповіли російські пропагандистські видання, опублікувавши відео, як бойовик без ніг змушений рачки заповзати до під'їзду і далі по сходах до квартири, сунучи за собою колісне крісло.

Більшу частину свого життя окупант провів за ґратами: відбував терміни переважно за крадіжку. До його колонії особисто прилітав вербувати зеків особисто Євген Пригожин.

"У мене останній термін був на Алтаї. Туди Пригожин сам приїжджав у грудні 2022 року. Пригожин відразу сказав: "Пацани, ви туди підете просто вмирати. А хто виживе, тому помилування буде", – розповідає колишній зек.

Окупантові до закінчення ув'язнення лишався лише місяць, проте все ж він вирішив поїхати на фронт вбивати українців. А коли повернувся додому без обох ніг, то виявилося, що він нікому не потрібен. Бойовик скаржиться, що в РФ йому досі не дали статус "учасника бойових дій". А під час "заколоту Пригожина", В'ячеслава разом з іншими "вагнерівцями" викинули просто на вулицю з готелю в Анапі, де вони перебували на реабілітації.

Щоправда, за отримані кошти від ПВК "Вагнер" зек купив квартиру-"малосімейку" – на п'ятому поверсі, в будинку, де не завжди працює ліфт. Тому зараз він змушений заповзати до під'їзду і далі по сходах до квартири, сунучи за собою колісне крісло. Ось так Росія "дбає" про своїх так званих "героїв".

Раніше повідомлялося, що Путін помилував засудженого людожера-сатаніста, який убив і розчленував 4 підлітків. Сатаніст мав сидіти до 2030 року, але провоював пів року у "Шторм Z" і вийшов на волю.

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