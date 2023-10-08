Бойовики ХАМАС убили зірку ізраїльського футболу Ліора Асуліна

Колишній нападник тель-авівського "Хапоеля" святкував на вечірці біля кордону з Сектором Гази своє 43-річчя.

Серед загиблих під час нападу бойовиків ХАМАС на фестиваль просто неба на півдні Ізраїлю був колишній зірковий нападник футбольного клубу “Хаппоель” із Тель-Авіва Ліор Асулін.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на заяву футбольного клубу.

“З великим сумом, після багатьох годин, коли його оголосили зниклим безвісти, нам повідомили, що наш колишній гравець Ліор Асулін був убитий терористами на вечірці в Реїмі”, – йдеться у повідомленні клубу “Хапоель”.

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Ізраїльські ЗМІ уточнили, що екс-футболіст поїхав на рейв-вечірку на цьому фестивалі, щоб відсвяткувати свій 43-й день народження.

У своїй професійній кар'єрі Ліор Асулін забив 88 голів у чемпіонаті Ізраїлю, а його найбільше спортивне досягнення припало на час виступів за клуб “Бней Сахнін”, з яким він виграв Кубок Ізраїлю в 2004 році.

За інформацією волонтерів, під час нападу на музичний фестиваль, який відбувався за кілька кілометрів від кордону із Сектором Гази, загинуло щонайменше 250 людей. Саме стільки тіл убитих тут було виявлено.

Ця танцювальна вечірка тривала цілу ніч та відбувалася з нагоди єврейського свята Суккот. Але коли почало світати, почулося завивання сирен та вибухи ракет. Потім на території, де відбувався фестиваль, з'явилися озброєні люди, які почали стріляти у натовп.

Нагадаємо, саме на цьому фестивалі бойовики ХАМАС захопили 20-річну громадянку Німеччини Шані Лук, яка розважалася тут разом із групою туристів. Згодом відео з її понівеченим тілом з’явилося у Мережі.

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