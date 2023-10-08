Бойовики ХАМАС захопили громадянку Німеччини Шані Лук: над молодою жінкою жорстоко знущалися (відео)

Мати жінки впізнала її за довгими дредами та характерним татуюванням.

Після нападу палестинського бойового угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня в соцмережах поширили відео з тілом оголеної жінки, яку озброєні люди возили вулицями міста, знущаючись із неї. Жертвою бойовиків, ймовірно, була громадянка Німеччини Шані Лук, яка з групою туристів була на фестивалі просто неба на півдні Ізраїлю, коли відбувся напад терористів. Мати жінки впізнала її за дредами та татуюванням та благала через соцмережі допомогти знайти її дочку.

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про цей злочин бойовиків ХАМАС.

Що було на відео

Відео молодої жінки з дредами на кузові пікапа, оточеної бойовиками ХАМАС, почало циркулювати в соціальних мережах незабаром після нападу. На ньому видно жінку, роздягнену до нижньої білизни, її ноги зігнуті під неприродними кутами, а один з бойовиків хапає її за волосся. Також видно, як люди плюють на її тіло.

Обличчя жінки не видно, але її характерні дреди та татуювання допомогли родині ідентифікувати її як Шані Лук, повідомляє Washington Post.

Чи жива тепер жертва бойовиків, наразі невідомо.

Що відбувалося на фестивалі

Шані Лук була присутньою на фестивалі просто неба біля кібуца Урім на півдні Ізраїлю — біля кордону із сектором Гази. Ця танцювальна вечірка тривала цілу ніч та відбувалася з нагоди єврейського свята Суккот. Але коли почало світати, почулося завивання сирен та вибухи ракет.

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Потім на території, де відбувався фестиваль, з'явилися озброєні люди, які почали стріляти у натовп, повідомляє CNN. Відвідувачі у паніці втікали, поруч з втікачами падали на землю убиті люди.

На відео, яке поширюється в соціальних мережах, видно, як сотні учасників тікають зі своїх автомобілів, біжать по порожньому полю, а на задньому плані лунають постріли.

Що говорила мати Шані Лук

Рікарда Лук, яка є матір’ю ймовірної жертви, поділилася відео, яке поширилося в соціальних мережах, де вона благала надати більше інформації про те, що сталося з її донькою, якій близько 20 років і вона має подвійне громадянство Німеччини та Ізраїлю.

“Сьогодні вранці моя донька Шані Лук, громадянка Німеччини, яка була з туристичною групою на півдні Ізраїлю, була викрадена палестинським ХАМАСом. Мені надіслали відео, на якому я чітко бачу свою доньку без свідомості в машині з палестинцями”, — сказала вона.

Хто така Шані Лук

В Instagram Шані Лук має 36 000 підписників. Вона описує себе як тату-майстра та перукаря. Її дописи показують, як вона подорожує світом, відвідує фестивалі та пише про духовність.

Коментарі під її фотографіями зараз рясніють повідомленнями про надію, що вона жива, засудження війни та дій бойовиків ХАМАС на відео.

“Одного дня ти розважаєшся на фестивалі, наступного дня весь світ спостерігає за твоїм знерухомленим тілом у пікапі в Інтернеті… страшно і жорстоко”, – йдеться в одному з коментарів. “Моє єдине бажання, щоб ті, хто це зробив, не залишилися безкарними”, - пише інший коментатор.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, бойовики палестинського угруповання ХАМАС із сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами. Загони бойовиків увійшли на південь Ізраїлю в результаті несподіваного нападу.

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