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Бойовики ХАМАСу заявили, що наближаються до "мирної угоди" із Ізраїлем - ЗМІ

Бойовики ХАМАСу заявили, що наближаються до "мирної угоди" із Ізраїлем - ЗМІ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Бойовики ХАМАСу заявили, що наближаються до "мирної угоди" із Ізраїлем - ЗМІ

Один із лідер терористичного угруповання ХАМАС Ісмаїл Ганія / Фото: Вікіпедія

Посередником нібито виступив Катар.

Один із лідер терористичного угруповання ХАМАС Ісмаїл Ганія заявив, що вони нібито "наближаються" до угоди про перемир'я із Ізраїлем.

Про це повідомив помічник терориста, який надіслав заяву Reuters у вівторок, 21 листопада.

У заяві зазначається, що так звані "офіційні особи ХАМАС є близькі до досягнення угоди про перемир'я" з Ізраїлем. Група передала свою відповідь катарським посередникам.

Західне видання наводить також заяву офіційного представника ХАМАСу, який заявив, що переговори зосереджені на тому, як довго триватиме перемир’я, домовленості про доставку допомоги в Газу та обмін ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАСом, на палестинських ув’язнених в Ізраїлі.

"Обидві сторони звільнять жінок і дітей, а деталі буде оголошено Катаром, який є посередником у переговорах", - цитують його заяву.

Ізраїль поки не коментував оприлюдненому бойовиками інформацію. 

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Катару повідомив, що для звільнення заручників ХАМАСу залишилося узгодити "кілька деталей".

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Дата публікації
Перегляди
744
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