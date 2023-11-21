Бойовики ХАМАСу заявили, що наближаються до "мирної угоди" із Ізраїлем - ЗМІ

Один із лідер терористичного угруповання ХАМАС Ісмаїл Ганія заявив, що вони нібито "наближаються" до угоди про перемир'я із Ізраїлем.

Про це повідомив помічник терориста, який надіслав заяву Reuters у вівторок, 21 листопада.

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У заяві зазначається, що так звані "офіційні особи ХАМАС є близькі до досягнення угоди про перемир'я" з Ізраїлем. Група передала свою відповідь катарським посередникам.

Західне видання наводить також заяву офіційного представника ХАМАСу, який заявив, що переговори зосереджені на тому, як довго триватиме перемир’я, домовленості про доставку допомоги в Газу та обмін ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАСом, на палестинських ув’язнених в Ізраїлі.

"Обидві сторони звільнять жінок і дітей, а деталі буде оголошено Катаром, який є посередником у переговорах", - цитують його заяву.

Ізраїль поки не коментував оприлюдненому бойовиками інформацію.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Катару повідомив, що для звільнення заручників ХАМАСу залишилося узгодити "кілька деталей".

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