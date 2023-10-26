Бойовики ХАМАСу та “Ісламського джихаду” пройшли підготовку в Ірані — джерела WSJ

Близько 500 палестинських бойовиків пройшли спеціальний бойовий інструктаж на іранських об’єктах ще у вересні.

За кілька тижнів до нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня сотні бойовиків цього палестинського ісламістського угруповання пройшли спеціалізовану бойову підготовку в Ірані.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела.

Навчання під керівництвом сил “Кудс”

“Близько 500 бойовиків з ХАМАСу і союзного угруповання “Палестинський ісламський джихад” взяли участь у вересневих навчаннях, якими керували офіцери сил “Кудс” (Корпус вартових ісламської революції), підрозділу закордонних операцій Корпусу вартових ісламської революції Ірану”, — пише видання.

За словами наближених людей, на навчаннях також були присутні високопоставлені палестинські чиновники і іранський бригадний генерал Есмаїл Каані, керівник сил “Кудс”.

Понад 1400 людей, переважно цивільних, були вбиті 7 жовтня бойовиками ХАМАСу. Десятки інших були викрадені і вивезені назад до Гази, де їх утримують у заручниках.

Нападники ХАМАСу використовували безпілотники, щоб вивести з ладу ізраїльські спостережні пости і високотехнологічне обладнання для спостереження. Деякі з них використовували параплани, щоб влетіти в Ізраїль. Інші приїхали на мотоциклах, які зазвичай використовуються іранськими воєнізованими угрупованнями, але до 7 жовтня не використовувалися ХАМАСом.

Американські офіційні особи заявили, що Іран регулярно тренує бойовиків в Ірані та інших країнах, але вони не мають жодних ознак масових тренувань безпосередньо перед атакою. Американські чиновники і люди, знайомі з розвідданими, заявили, що у них немає інформації, яка б свідчила про те, що Іран проводив тренування спеціально для підготовки до подій 7 жовтня.

Ескалація конфлікту

У середу, 25 жовтня, ізраїльські військові надали одні з найбільш різких коментарів щодо ролі Ірану в наданні допомоги ХАМАСу та іншим бойовим угрупованням.

“До війни Іран безпосередньо допомагав ХАМАСу грошима, навчанням, зброєю і технологічними ноу-хау, — сказав контр-адмірал Даніель Хагарі, головний військовий речник. — Навіть зараз Іран допомагає ХАМАСу розвідданими”.

Після нападу ХАМАСу Ізраїль провів масштабну повітряну кампанію, завдавши ударів по тисячах цілей в Газі, і готується до наземної операції. Країна заявила, що її мета — ліквідувати ХАМАС і покласти край його правлінню в Газі.

Конфлікт ризикує перерости в регіональну конфронтацію з Іраном і підтримуваною ним мережею антиізраїльських ісламістських бойових угруповань, яка поширюється від Ємену та Іраку до Сирії і Лівану. І США перекинули війська, в тому числі дві авіаносні бойові групи, в регіон.

Ізраїль та США: розбіжності в поглядах

Ізраїль і США намагаються підкреслити роль Ірану в підтримці ХАМАСу та інших ворожих Ізраїлю угруповань, в тому числі ліванської шиїтської бойової групи Хезболла, яка веде спорадичні перестрілки з ізраїльськими військами на північному кордоні Ізраїлю.

Однак США заявили, що не мають доказів того, що Іран був безпосередньо причетний до планування або схвалення атак 7 жовтня.

Газета The Wall Street Journal, посилаючись на високопоставлених чиновників ХАМАСу і Хезболли, повідомила, що сили “Кудс” допомогли спланувати атаку і погодилися з тим, що вона може відбутися, на зустрічі в Бейруті 2 жовтня з лідерами ХАМАСу і Хезболли. Радник сирійського уряду і європейський чиновник дали однакові свідчення про причетність Ірану.

Ці свідчення про зустріч 2 жовтня були оскаржені високопоставленими американськими чиновниками та іншими особами, знайомими з розвідувальними даними, що стосуються нападів.

Кілька американських чиновників заявили, що Вашингтон має “переконливі” розвідувальні дані, які вказують на те, що іранські лідери були здивовані нападом ХАМАСу.

“Інформація, яку ми маємо, не вказує на прямий зв'язок з атаками ХАМАСу 7 жовтня з боку Ірану. Знову ж таки, це те, що ми будемо продовжувати уважно вивчати”, — заявив минулого тижня речник Пентагону бригадний генерал ВПС США Пат Райдер.

КВІР, Хезболла і ХАМАС: тісний контакт

Представники ХАМАСу хвалилися підтримкою Ірану після нападів.

“Хезболла та Іран підтримали нас зброєю, досвідом і технологіями”, — сказав Халед Мешааль, високопоставлений представник ХАМАСу в Досі, в інтерв'ю телеканалу “Аль-Арабія”.

За словами західних і єгипетських офіційних осіб, коли 7 жовтня почалися напади, ХАМАС зв'язався з представниками КВІР (Корпусу вартових Ісламської революції) і Хезболли за кордоном, щоб повідомити їм про початок атаки.

Відтоді КВІР, Хезболла, ХАМАС та інші ополченці в регіоні заявляють, що вони перебувають у тісному контакті для координації своїх дій. За словами лідерів бойовиків і радника КВІР, командувач силами “Кудс” Каані останніми днями перебував у Лівані для консультацій з офіційними представниками ХАМАСу і Хезболли.

Роль КВІР

КВІР підпорядковується безпосередньо Верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї. Він діє незалежно від обраного уряду Ірану і його звичайних збройних сил, має власний військово-морський флот і бізнес-операції.

Іран вже давно забезпечує підготовку бойовиків по всьому Близькому Сходу, включаючи бойовиків Гази, афганських найманців, які воюють в Сирії, бойовиків Хезболли з Лівану, шиїтських сил з Іраку і хуситів з Ємену, заявив Саїд Голкар, експерт КВІР з Університету штату Теннессі в Чаттануга.

“Такого роду операції дуже важко провести без підтримки Хезболли і КВІР. ХАМАС не має такої можливості”, — сказав Голкар.

Норман Рул, який очолював американську розвідку по Ірану у 2008-2017 роках, сказав, що КВІР вже давно займається підготовкою, фінансуванням і підтримкою угруповань в регіоні, але це не означає, що Іран керував атаками 7 жовтня. “Ірану рідко доводиться залучати свій персонал”, — сказав він.

ХАМАС і неоднозначні відносини з Іраном

ХАМАС, ісламістське відгалуження сунітського руху “Брати-мусульмани”, має неоднозначні відносини з Іраном, шиїтською мусульманською теократією.

Революційна гвардія підтримувала ХАМАС, коли палестинське угруповання стало важливою бойовою організацією, що воювала з Ізраїлем у 1980-х роках, надаючи зброю і фінансування, як раніше заявляли європейські та ізраїльські офіційні особи.

Відносини зіпсувалися приблизно 2012 року, коли ХАМАС став на бік громадянської війни в Сирії проти президента Башара аль-Асада, союзника Ірану. Ісламська Республіка припинила фінансування ХАМАСу.

У 2017 році Хамас заявив, що знову отримує фінансування від Тегерана. На цьому етапі КВІР розширив свою військову підтримку, забезпечивши навчання і компоненти, які дозволили ХАМАСу зібрати власні безпілотники і ракети для нанесення ударів по Ізраїлю.

Довідково: Сили “Кудс” — одна з п'яти гілок іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), що спеціалізується на нетрадиційних засобах ведення війни і військових розвідувальних операціях. Генерал армії США, учасник війни в Іраку Стенлі Маккристал описує сили “Кудс” як організацію, що є аналогом поєднання ЦРУ та Об'єднаного командування спеціальних операцій (JSOC) у США.

Читайте також: