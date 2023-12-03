Бойовики "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність за теракт на Філіппінах

Бойовики "Ісламської держави" (ІД) взяли на себе відповідальність за смертоносний вибух під час католицької меси на Філіппінах у неділю, 3 листопада, в результаті якого загинули щонайменше чотири людини та ще 50 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Напад був здійснений в університетській гімназії в Мараві, місті на півдні країни, яке протягом п'яти місяців у 2017 році було обложено ісламістськими бойовиками.

Угруповання "Ісламська держава", яке має вплив на півдні країни, повідомило в Telegram, що його члени підірвали бомбу.

Раніше, перед заявою "Ісламської держави", президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший засудив "безглузді та найогидніші дії, вчинені іноземними терористами". Поліція та військові посилили охорону на півдні країни та навколо столиці Маніли.

У Римі Папа Римський Франциск під час свого недільного звернення помолився за жертв і в окремому письмовому посланні закликав "Христа, князя миру, дати усім силу відвернутися від насильства і перемогти зло добром".

Операції правоохоронних органів із притягнення до відповідальності винних у "терористичній діяльності" "продовжуватимуться без припинення", заявив міністр оборони Гілберто Теодоро.

На місці події виявлено уламки 16-мм міномета, повідомив на пресконференції високопосадовець поліції Еммануель Перальта.

Вибух у столиці провінції Ланао-дель-Сур Мараві стався після серії військових операцій проти місцевих угруповань "Ісламської держави" на півдні Філіппін.

"Цілком можливо, що те, що сталося сьогодні вранці, було нападом у відповідь", — сказав головнокомандувач збройних сил Ромео Браунер.

Ісламська угруповання "Мауте" (також відома як "Ісламська держава Ланао") — діюча в мусульманських регіонах Філіппін, захопило Мараві в травні 2017 року, намагаючись зробити його "вілаєтом" Південно-Східної Азії — або губернаторством — для "Ісламської держави".

У подальшій п'ятимісячній битві ісламістські бойовики та філіппінські війська вбили понад тисячу людей, зокрема, цивільних.

"Ми однозначно засуджуємо найрішучішим чином цей безглуздий і жахливий акт", — йдеться у дописі Університету штату Мінданао.

Університет заявив, що призупиняє заняття до подальшого повідомлення.

Нагадаємо, про завершення п'ятимісячних боїв у південному місті Мараві (Філіппіни, острів Мінданао) між збройними силами і бойовиками, вірними "Ісламській державі" ("ІД") Філіппіни оголосили 20217 року. Тоді філіппінська армія намагалася позбутися повстанців угруповання Мауте, які належать до бойовиків "Ісламської держави", у місті Мараві.

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