Бойовики "ЛНР" заявили, що "скурпульозно" готуються до судового процесу над Протасевичем

У "ЛНР" створили слідчу групу у справі Протасевича, аби судити його за нібито "участь у бойових діях на Донбасі".

Керівництво так званої "ЛНР" створило слідчу групу і готується до судового процесу над білоруським опозиційним журналістом Романом Протасевичем, якого затримали 23 травня в Мінську після примусової посадки літака. Окупанти звинувачують протасевича у нібито "причетності до обстрілу мирного населення" на Донбасі.

Про це повідомив представник "ЛНР" в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу Родіон Мірошник, цитує російський "Інтерфакс".

"Я вважаю, що це (проведення в ЛНР судового процесу над Протасевичем. - Ред.) цілком можливо, але цьому передуватиме досить серйозна скрупульозна робота", - заявив Мірошник.

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За його словами, нині "потрібно пройти процедурно-слідчу частину, після якої повинні бути оформлені всі необхідні документи, і після цього вже можна буде тоді вести мову... про те, яким чином людину, яка скоїла злочини, залучати його до суду саме у нас".

Представник "ЛНР" також розповів, що так звані правоохоронні органи створили "слідчу групу", яка займається Протасевичем і вже направили відповідні документи до правоохоронних органів Білорусі.

Нагадаємо, "генпрокуратура самопроголошеної "ЛНР" відкрила кримінальне провадження щодо Романа Протасевича за нібито участь у бойових діях на Донбасі у складі батальйону "Азов". Однак там кажуть, що Протасевич був на Донбасі як журналіст. Окрім того, йому приписують нібито скоєння тяжких злочинів, зокрема обстріли, внаслідок яких загинули цивільні.

Так звана "генеральна прокуратура Луганської народної республіки" ("ЛНР") звернулася до Білорусії з проханням надати Протасевича "для проведення слідчого експерименту".

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