Бойовики "Вагнера" намагаються покинути територію Білорусі, спецслужби заважають — ЦНС

Після повідомлень про загибель ватажка терористичного угруповання "Вагнер" Євгена Пригожина інші члени банди намагаються покинути територію Білорусі, де розташовані їхні табори.

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Про це інформує Центр національного спротиву.

ЦНС зазначає, що, за даними білоруського підпілля, ввечері 23 серпня частина таборів "вагнерівців" у Білорусі почала згортатись.

Ймовірно колони з "вагнерівцями" будуть рушати до кордону з Росією, але білоруські спецслужби намагаються цьому завадити.

В свою чергу моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що в селищі Цель, де розташований табір з "вагнерівцями", почались серйозні перебої з інтернетом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "вагнерівці" обіцяють помститися російському диктатору Путіну за смерть свого ватажка Євгена Пригожина.

Крім того, ми раніше інформували, що у Тверській області розбився літак, який належав Пригожину.

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