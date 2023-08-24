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Бойовики "Вагнера" намагаються покинути територію Білорусі, спецслужби заважають — ЦНС

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Бойовики "Вагнера" намагаються покинути територію Білорусі, спецслужби заважають — ЦНС

"Вагнерівці" в Білорусі / Фото: Міноборони Білорусі

Частина таборів "вагнерівців" у Білорусі почала згортатись.

Після повідомлень про загибель ватажка терористичного угруповання "Вагнер" Євгена Пригожина інші члени банди намагаються покинути територію Білорусі, де розташовані їхні табори.

Про це інформує Центр національного спротиву.

ЦНС зазначає, що, за даними білоруського підпілля, ввечері 23 серпня частина таборів "вагнерівців" у Білорусі почала згортатись.

Ймовірно колони з "вагнерівцями" будуть рушати до кордону з Росією, але білоруські спецслужби намагаються цьому завадити.

В свою чергу моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що в селищі Цель, де розташований табір з "вагнерівцями", почались серйозні перебої з інтернетом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "вагнерівці" обіцяють помститися російському диктатору Путіну за смерть свого ватажка Євгена Пригожина.

Крім того, ми раніше інформували, що у Тверській області розбився літак, який належав Пригожину.

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Дата публікації
Перегляди
1014
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