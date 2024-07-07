Бойовики "Вагнера" затримали і катували американського журналіста – ЗМІ (фото)

Американського журналіста Філіпа Обаджі-молодшого в Африці викрали, а потім катували найманці ПВК "Вагнер". Кореспондента викрали, коли він брав інтерв'ю.

Про це пише The Daily Beast, де працює журналіст.

Обаджі перебував із робочим візитом у Центральноафриканській Республіці на кордоні з Камеруном, у місті Белоко.

У вересні 2023 року, за три місяці до того, як журналіст прибув до Белока, солдати FACA (Центральноафриканських Збройних сил) і російські воєнізовані формування відбили збройний напад на місто з боку повстанців. Будинки мирних жителів було зруйновано. Були твердження, що російські воєнізовані формування, які продовжують впливати на служби безпеки ЦАР, катували кількох місцевих жителів, поки шукали бойовиків. Також стверджувалося, що вони займалися збором хабарів з водіїв, які перевозили товари з Камеруну.

Філіп Обаджі-молодший займався розслідуванням цього інциденту, коли його схопили. Він саме брав інтерв'ю у шахтарів, які втратили свої домівки після боїв між повстанцями і російськими воєнізованими формуваннями, підтримуваними FACA.

"Раптово з'явилися четверо озброєних солдатів, кинулися на мене і почали тягнути мене геть. Я почав кричати, але цивільні особи навколо, включно з тими, кого я опитував, були занадто налякані, щоб втрутитися. Двоє озброєних росіян підбурили солдатів напасти на мене, наказавши посадовим особам FACA бити мене доти, доки я не зізнаюся, що я злочинець. Коли один цивільний літній чоловік запитав солдатів, чому вони тягнуть мене кам'янистою дорогою, один із них відповів: "Він терорист", - розповів Філіп.

Американський журналіст Філіп Обаджі-молодший після побиття найманцями "Вагнера" / Фото: The Daily Beast

Хоча журналіст не чинив опору – його жорстокого побили і затягли на військовий пост на кордоні.

"Коли ми прибули на військовий форпост, солдати побили мене батогами і звинуватили у шпигунстві за ними. Я заперечував це. Потім солдати забрали мій телефон і камеру та почали шукати вміст пристроїв. Вони нічого не знайшли. Я очистив і зробив резервну копію файлів до прибуття в Белоко і навіть не почав нікого записувати на митному пункті, коли мене заарештували", - зазначає кореспондент.

За його словами, до ЦАР він прибув із Камеруну, щоб розібратися в російських операціях у ЦАР після смерті керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

За його словами, ЦАР – дуже небезпечне місце для журналістів. За останнє десятиліття кілька репортерів були вбиті під час виконання своєї роботи. До списку увійшли як місцеві журналісти, так і іноземці, які розслідували діяльність ПВК "Вагнер".

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Філіп зазначає, що солдати нічого в нього не знайшли, свій паспорт він залишив у готелі, тому вони не могли ідентифікувати, що він – журналіст. Тож йому розбили обличчя, вивихнули зап'ястя та побили палицями.

"Я не міг відповісти або навіть зрозуміти запитання, які вони мені ставили. Було таке відчуття, ніби я без свідомості. Можливо, це і врятувало мене. Якби солдати спочатку допитали мене, а не побили так, як вони це робили, вони б, імовірно, зрозуміли, що я іноземний журналіст, бо я, скоріш за все, зізнався б зі страху", - розповідає кореспондент.

Він згадує, що його тримали в маленькій кімнаті у вантажному контейнері, не давали їсти і пити. Зрештою його визволили, завдяки водієві, який привіз його на кордон і бачив, як його затримали. Він зв'язався зі своїм другом-військовим із Белоко.

"Жодних вибачень не було, вони сказали, що мені пощастило, що мене не вбили. "Жоден затриманий тут не вийде звідси живим", - сказав один солдат", - згадує Філіп, якому не повернули його камеру і телефон.

Він підлікувався після нападу і знову повернувся до ЦАР.

Філіп третій рік займається розслідуваннями діяльності ПВК "Вагнер" у ЦАР і в Малі та два роки тому став мішенню російських бойовиків.

"Контакти повідомили мені, що мою фотографію поширили в чатах, які використовували місцеві жителі, завербовані "Вагнером", які, мабуть, засудили мене як перешкоду "боротьбі з екстремізмом" у ЦАР і заявили, що я агент Заходу, якого слід заарештувати або вбити", - зазначає журналіст.

Нагадаємо, експерти проаналізували, хто наказав вбити Пригожина і чому рік тому ватажок "Вагнера" не дійшов до Москви.

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