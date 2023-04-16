Бойовики відкрили стрілянину у громадському басейні – вбито сімох людей, серед яких дитина

Поліція поки не затримала озброєних нападників.
Щонайменше семеро людей загинули, у тому числі дитина, внаслідок нападу бойовиків на громадський басейн у мексиканському місті Кортасар у суботу, 15 квітня.
Про це пише CNN.
Озброєні люди прибули до басейну та відкрили вогонь близько 16:30 за місцевим часом а потім пошкодили магазин та камери відеоспостереження перед втечею з місця злочину.
7 killed (including a minor) in shooting at a resort in La Palma area of Cortazar, Mexico#lapama #cortazar #mexico #shooting #news #breakingnews #breaking #mexiconews— Crime With Bobby (@crimewithbobby) April 16, 2023
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Мексиканська армія та сили безпеки були спрямовані на пошуки озброєних осіб, які вчинили теракт.
Крім семи загиблих, одна людина отримала серйозні поранення і була доставлена до лікарні.
Наразі нікого не заарештовували, і влада каже, що все ще з'ясовує мотиви.
Як пише CNN, мексиканський штат Гуанахуато останніми роками колихнули жорстокі війни між ворогуючими наркогрупованнями.
Штат привабливий для наркокартелів з тієї ж причини, що й для автовиробників: мережі доріг і залізниць, які ведуть прямо до кордону США.
Нагадаємо, шестирічний хлопчик двічі вистрілив у вчительку, а до цього намагався задушити виховательку в дитсадку.
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