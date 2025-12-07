ТСН у соціальних мережах

Бойовики атакували дитсадок: десятки загиблих

Бойовики завдали ударів безпілотниками та артилерією по дитячому садку, міській лікарні та урядовій будівлі.

© Associated Press

У Судані внаслідок серії атак угруповання «Сили швидкого реагування» (RSF) на цивільну інфраструктуру загинуло щонайменше 114 осіб, серед яких 46 дітей.

Про це повідомляє ВВС.

Бойовики завдали ударів безпілотниками та артилерією по дитячому садку, міській лікарні та урядовій будівлі. Лише під час цієї атаки загинула 71 людина.

Через серйозні перебої зі зв’язком у регіоні отримати точні дані про масштаби руйнувань та кількість жертв вкрай складно. Існує ймовірність, що реальна кількість загиблих є значно вищою.

У Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) різко засудили дії бойовиків RSF. Представник організації у Судані Шелдон Йетт назвав вбивство дітей у навчальному закладі «жахливим порушенням прав дітей».

Раніше повідомлялося, що біля берегів Греції затонув човен з людьми. Багато загиблих.

