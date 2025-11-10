Бойовики публічно стратили 22-річну блогерку

Бойовики / © Associated Press

У Малі 22‑річну блогерку Маріам Сіссе викрали та стратили просто неба у місті Тонка.

Про це повідомляє SCMP.

Бойовики заявили, що дівчина нібито передавала військовим дані про їхні позиції. Офіційні структури інцидент публічно не коментували.

Брат загиблої каже, що дівчину було вбито на міській площі в Тонці джихадистами, які звинуватили її в тому, що вона знімала їх для малійської армії.

Сіссе вела популярний акаунт у TikTok із близько 90 тисячами підписників, де показувала повсякдення Тонки — базари, дороги, черги за пальним. Радикали твердять, що на її відео можна було ідентифікувати їхні маршрути та укріплення.

Підстави для таких звинувачень не оприлюднені, доказів сторони не надали.