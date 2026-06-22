Бойовий дрон із вибухівкою знайшли в Естонії: що кажуть у спецслужбах

В Естонії в полі знайшли бойовий дрон із вибухівкою / © ERR

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В Естонії в сільській громаді Риуге місцевий житель знайшов у полі безпілотник із вибухівкою. Дрон, імовірно, впав під час української атаки по об’єктах у Росії на початку червня.

Про це повідомив керівник управління безпеки Естонії Харріс Пуусепп в коментарі ERR.

За його словами, інформація про знахідку надійшла ще ввечері 10 червня. Місцевий житель виявив дрон, коли прийшов косити траву.

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«Коли людина пішла косити траву, вона побачила у високій траві дрон. Також на дереві були уламки безпілотника, тож, імовірно, він упав звідти», — розповів Пуусепп.

Естонські служби припускають, що знайдений безпілотник може бути одним із тих, які 3 червня зафіксували радари Повітряних сил. Тоді через можливу загрозу в повітря підіймали винищувачі, однак подальшого підтвердження щодо дрона не було.

За словами Пуусеппа, радіолокаційне зображення можливого безпілотника зникло саме поблизу місця, де згодом знайшли уламки. Посадовець підтвердив, що до дрона було прикріплено вибуховий пристрій вагою майже 5 кг.

Раніше у Міністерстві закордонних справ України прокоментували інциденти із зальотом українських дронів до Естонії. Там повідомили, що Росія продовжує навмисно перенаправляти українські безпілотники в бік країн Балтії.

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