"Бойовий лебідь" для розвідників: що відомо про новий дрон Kaczka (фото)

Новий дрон Kaczka Фото PortalMilitarny.pl

На виставці озброєння MSPO 2025 у польському місті Кельце Військовий університет сухопутних військ Польщі представив незвичайну розробку — безпілотний амфібійний апарат Kaczka («Качка»). Дрон, виконаний у вигляді лебедя, призначений для прихованої розвідки та ураження цілей.

Про це пише PortalMilitarny.pl.

Що відомо про «бойового лебедя» — технічні особливості

Зовнішній вигляд безпілотника доволі незвичний: він є технічною платформою у формі коробки, на якій закріплено макет білого лебедя. На голові «птаха» встановлена камера, що дозволяє вести розвідку.

За інформацією розробників, Kaczka може нести корисне навантаження до 10 кілограмів, що дозволяє використовувати його для транспортування вибухівки. Управління дроном здійснюється дистанційно.

Питання доцільності та переваги маскування

Видання Defence Express зазначає, що вартість такого апарата, ймовірно, буде значно вищою, ніж у звичайних FPV-дронів з подібними можливостями. Це ставить під сумнів доцільність його масового виробництва.

Однак, експерти підкреслюють, що ключовою перевагою Kaczka є маскування. Прихована розвідка, особливо під час спеціальних операцій, є одним із пріоритетних напрямків розвитку сучасних безпілотників. Маскуючись під птаха, дрон може непомітно працювати в місцях, де звичайні безпілотники одразу будуть виявлені.

