Дональд Туск / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск іронічно прокоментував заяву президента США Дональда Трампа, який назвав очільника Кремля Володимира Путіна своїм другом.

Про свою позицію він повідомив на офіційній сторінці в мережі X.

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Туск відреагував на слова Трампа про Путіна — що заявив

Спершу Дональд Туск коротко та іронічно відреагував на новину про висловлювання американського лідера.

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«Боже, бережи нас від таких друзів», — написав прем’єр-міністр Польщі.

Допис Дональда Туска. / © скриншот

Згодом політик опублікував ще два дописи на цю тему. В одному з них Туск продемонстрував, що означає для нього бути союзниками. Він виклав спільне фото з президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Великої Британії Енді за столом переговорів поруч із прапорами трьох країн і підписав світлину: «Справжня дружба».

Допис Дональда Туска / © скриншот

У наступній публікації польський прем’єр поширив фрагмент свого виступу перед журналістами та додав чіткий підпис: «Путін не є і ніколи не буде нашим другом».

Допис Дональда Туска / © скриншот

У самому відео Дональд Туск прокоментував стосунки зі США та слова Трампа. Він підкреслив, що попри думку американського лідера, правило «друг мого друга — мій друг» тут не діє.

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«Президент Трамп любить часом дивувати своїми формулюваннями та висловлюваннями. Але з цілковитою певністю — і це має бути зрозуміло для всіх — навіть якщо президент Трамп вважає президента Путіна своїм другом, тут точно не діє правило, що друг мого друга є моїм другом. Пан Путін не є нашим другом і не буде», — заявив Дональд Туск.

Трамп назвав Путіна своїм «другом» — останні новини

Нагадаємо, приводом для такої реакції польського прем’єра стала неформальна зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна на саміті АТЕС у Китаї під час переговорів за участі Сі Цзіньпіна.

Зайшовши до кімнати, Трамп вказав на очільника Кремля та пожартував: «Хто це?», додавши: «Він мій друг». Експерти з мови тіла помітили в цьому епізоді промовисті деталі, які викрили реальну поведінку політиків.

Згодом, Володимир Зеленський відповів, чи називав його Дональд Трамп своїм другом, як російського диктатора Путіна.

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До слова, поведінка Путіна на саміті АТЕС у Китаї та його місце на спільному фото стали приводом для хвилі жартів в українських соцмережах. Користувачі Threads перетворили конфуз російського диктатора на десятки дотепних мемів і фотожаб.

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