Божевільний пасажир спробував увірватися в кабіну пілотів: чим закінчилося

Літак авіакомпанії United Airlines / © Associated Press

Американська авіакомпанія United Airlines оголосила надзвичайний стан на борту літака після того, як божевільний пасажир напав на бортпровідницю та спробував увірватися до кабіни пілотів.

Про це повідомляє Daily Mail.

Інцидент стався увечері в суботу, 2 травня, на рейсі United 1837 в аеропорту Ньюарк Ліберті в Нью-Джерсі. Літак летів з Пуерто-Плати, Домініканська Республіка, до Ньюарка та приземлився приблизно о 17:21.

На аудіозаписі, що поширювався після інциденту, було чути, як співробітники аеропорту попередили авіадиспетчерів про те, що пілот United терміново просить машини екстреної допомоги зустріти їх на злітно-посадковій смузі.

«Пілот хоче оголосити надзвичайну ситуацію, схоже, хтось щойно напав на одну з наших бортпровідниць», — сказав співробітник аеропорту.

Він додав, що нападник «намагався потрапити до кабіни пілотів», після чого пілот увімкнув радіозв’язок та закликав поліцію негайно прибути на місце події.

«Ми просимо негайно відкрити вихід на посадку, і нас мають зустріти правоохоронці. Хтось намагався відчинити наші двері», — сказав він.

Винуватця інциденту було затримано на місці події.

У поліції повідомили, що 48-річного підозрюваного доставили до місцевої лікарні для психіатричної експертизи.

За словами офіційних осіб, одна людина на борту літака отримала ушкодження, але відмовилася від медичної допомоги на місці, про інших постраждалих не повідомлялося.

Авіакомпанія United Airlines підтвердила інцидент, повідомивши, що місцеві правоохоронці зустріли рейс United 1837 після його запланованого прибуття у міжнародному аеропорту Ньюарка, щоб затримати неспокійного пасажира.

«Ми вдячні нашому екіпажу за їхні зусилля, спрямовані на забезпечення безпеки інших членів екіпажу та наших клієнтів», — йдеться в заяві.

