"Боже, бережи короля": Ліз Трасс оголосила про прихід нового монарха і "нову еру" в історії

За словами прем'єрки, новина про смерть королеви стала величезним потрясінням і втратою для всього світу.

Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс виступила зі зверненням після смерті королеви Єлизавети II, що правила 70 років і 7 місяців – найдовше з усіх британських монархів.

Про це пише ВВС.

Ліз Трасс, яка лише у вівторок була призначена на цю посаду самою королевою, виступила з короткою промовою. Вона стала 15-ю прем'єр-міністеркою за 70 років правління королеви, і церемонія "цілування рук" стала останньою особистою політичною роллю королеви перед смертю.

За словами прем'єрки, новина про смерть королеви стала величезним потрясінням і втратою для всього британського народу та світу в цілому.

Трас назвала королеву "тим наріжним каменем, на якому була побудована сучасна Британія". На думку прем'єрки, саме завдяки Єлизаветі II ця країна стала по-справжньому великою.

Також у своєму зверненні вона назвала Чарльза новим королем.

"Сьогодні корона переходить, як це відбувалося вже понад тисячу років, до нашого нового монарха, нашого нового глави держави, Його Величності короля Чарльза III". Ми пропонуємо йому нашу вірність і відданість так само, як його мати так довго і так багатьом присвячувала себе. І з відходом другої Єлизаветинської епохи ми вітаємо нову еру у великій історії нашої великої країни точно так, як цього хотіла б Її Величність, і говоримо "Боже бережи короля", – сказала Трасс.

Зазначимо, що протягом 70 років правління Єлизавети II девізом країни і першим рядком британського гімну було "Боже, бережи королеву".

Новий король Чарльз III вже також випустив першу заяву та оголосив про десятиденну жалобу. Сьогодні вони з королевою-консортом Каміллою залишаться у замку Балморал, у Шотландії, а завтра вирушать до Лондона.

Читайте також: