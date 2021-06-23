"Боже мій, це був жах": пенсіонерка несподівано виявила на своєму рахунку мільярд доларів

Ця сума зробила жінку 615-ю людиною у списку найбагатших американців.

У США Джулія Йонковскі з Флориди пішла до найближчого банкомату, щоб зняти 20 доларів і раптово виявила, що у неї на рахунку майже 1 мільярд доларів.

Про це повідомляє wfla.com.

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Жінка такому сюрпризу не зраділа, хоча тепер вона стала 615-ю в списку найбагатших американців. Джулія намагається з'ясувати, звідки у неї на рахунку взявся мільярд доларів. Жінка хоче швидше повернути гроші законному власнику.

"Боже мій, це був жах. Я знаю, що більшість людей подумають, що вони виграли в лотерею, але я була в жаху", - розповіла вона.

Йонковскі звернулася до місцевого Chase Bank, але ніхто з фінустанови не відповів на її дзвінки, оскільки були вихідні.

Однак пенсіонерка все ж сподівається знайти того, кому належать кошти, і не збирається привласнювати чуже.

На даний момент неясно, що стало причиною банківського збою. У банку ситуацію поки що ніяк не прокоментували.

Раніше стало відомо, що жінка зірвала джекпот і посварилася з жадібними родичами.



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