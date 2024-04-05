"Боже, все розгромили": Росію вночі атакували десятки безпілотників

У Росії вночі та зранку 5 квітня знову було "вибухово". Вочевидь, дронам дуже сподобалося мандрувати болотами, тож тепер вони літають туди відразу кількома десятками.

Є влучання, пожежі, а от скільки областей опинилось під ударом і куди влучили безпілотники – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Безпілотники в Курську

Першим естафету на Росії у прийомі дронів взяв на себе Курськ. Там весело ще від ночі, спочатку місцеві повідомляли про вибухи, а потім показали, як усе палає. А згодом невідомі безпілотники атакували військовий аеродром у Морозовську Ростовської області РФ. А ось, що писали місцеві пабліки.

"Як повідомили підписники SHOT, перші бавовни почали лунати на початку першої ночі, імовірно, безпілотники ЗСУ спробували атакувати місцевий аеродром. Очевидці повідомляють, що крім характерних звуків прольоту БПЛА та вибухів, вони також бачили кілька яскравих спалахів у небі"

"Шо подєлать, так биваєт", коли лізеш у чужу країну. До слова, саме до Ростовської області завітали найбільше дронів – кажуть, одразу 44.

Що атакували

За даними росЗМІ, на військовому аеродромі в Морозовську, який атакували дрони, дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34. Напередодні, 4 квітня були зроблені знімки аеродрому. Попередньо, на той момент там дислокувалося 26 Су-34 і три Су-30/35, повідомив OSINT-аналітик. Чекаємо на офіційну інформацію за результатами атаки. Також було пошкоджено електропідстанцію, без світла залишилися десятки житлових будинків. Наразі ведуться роботи з відновлення енергопостачання.

Безпілотники у Краснодарському краї

Але не Морозовськом єдиним, бо вже за мить сталася атака безпілотників на військовий аеродром, але вже у Єйську, що у Краснодарському краї. За словами свідків, біля місцевого військового аеродрому пролунали не лише вибухи, а також постріли. Але і це не все, ще один дрон залетів до Бєлгородської області та до Саратовської.

Та й взагалі початок квітня досить врожайний, адже атака на Росії була і 3 квітня, тоді 4 безпілотники залетіли до Курська і Бєлгородської області, після чого у регіонах спалахнули пожежі. 2 квітня було весело у Татарстані, там росіяни не могли ніяк зрозуміти то летить дрон чи "самальот", але це не так важливо, головне, що цей літальний апарат влупив по заводу дронів, які до слова, для вбивств українців збирали студенти.

"Врожайний" квітень та березень

А 1 квітня "что-то взорвалось" на одному з найбільших оборонних заводів РФ "Уралмаш" в Єкатеринбурзі. До цього, під прицілом безпілотників були нафтопереробні заводи Росії. Нагадаємо, що атаки були здійснені в ніч проти 12 березня, тоді дрони атакували Курську, Бєлгородську, Тульську, Воронезьку, Нижньогородську, Брянську, Ленінградську, Орловську області РФ, а також Москву. У місті Орел чули вибухи в районі нафтобази, де спалахнула пожежа. Також горіла нафтобаза компанії Лукойл у Нижньогородській області. 13 березня дрони атакували Воронезьку, Курську, Бєлгородську, Брянську, Ленінградську та Липецьку області Росії, а також нафтозавод у Рязані, де спалахнула серйозна пожежа. Уночі 16 березня в Самарській області РФ спалахнула пожежа одразу на двох нафтопереробних заводах – російські ЗМІ знову писали про атаку безпілотників.

17 березня на одному із заводів у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ також виникла пожежа внаслідок атаки дронів. Ці атаки точно нажахали рашистів, бо російська влада намагається посилити захист НПЗ від атак українських дронів, про це повідомив рух "АТЕШ". У повідомленні партизанів у Telegram йдеться, що їхнє джерело на одному з НПЗ розповіло, що підприємствам дали вказівки закупити системи РЕБ для протидії українським безпілотникам дальньої дії. Основний вибір припав на мобільні комплекси типу Скворець. Ці системи РЕБ активно застосовуються армією РФ у війні проти України. В "АТЕШ" заявили, що крім придбання нових систем РЕБ, на підприємствах укріплюють резервуари мішками з піском. Також застосовують маскувальні мережі, а в нічний час доби вимикають освітлення. Такі атаки не минають безслідно, російській нафтопереробці усе тяжче і тяжче.

НПЗ закриваються

Труднощі з ремонтом та обслуговуванням НПЗ, побудованих за допомогою американських і європейських компаній, ставлять під загрозу виробництво та постачання нафтопродуктів у Росії. Коли 4 січня інженери російської нафтової компанії "Лукойл" виявили поломку турбіни на своєму найбільшому нафтопереробному заводі, вони швидко зрозуміли, що проблема далеко не тривіальна. Але існувала лише одна компанія, яка могла відремонтувати установку для виробництва бензину на НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ).

І проблема полягала в тому, що ця компанія була американською. Фірма, яка займається нафтовим машинобудуванням і входить до складу транснаціонального концерну, вийшла з Росії після її повномасштабного вторгнення до України. За підрахунками Reuters, ці атаки змусили російські НПЗ закрити близько 14% потужностей у першому кварталі. експерт з енергетичної галузі Росії та науковий співробітник-нерезидент Фонду Карнегі за міжнародний мир, аналітичного центру з міжнародних відносин Сергєй Вакуленко вже зробив висновок, що якщо українські атаки на російську нафтопереробку продовжаться, РФ буде тяжко.

"Якщо потік безпілотників продовжуватиметься такими темпами, а російська протиповітряна оборона не покращиться, Україна зможе скоротити російські нафтопереробні потужності швидше, ніж російські фірми зможуть їх відремонтувати

ООН виправдовується через свою останню заяву

До речі, ви ж пам'ятаєте, як ООН закликала Україну не атакувати "цивільну інфраструктуру" РФ після ударів по Татарстану? Так-от, речник генсека ООН "здав назад" – Стефан Дюжаррік у коментарі "Голосу Америки" заявив, що неправильно почув запитання журналіста, коли закликав Україну не атакувати "цивільну інфраструктуру" Росії.

"Якби запитали ще раз, я би так не відповів".

Атак стане більше

Але і без цього заклику, і без цього виправдання Україні ані ООН, ані будь-хто ще не може вказувати, що робити із власною зброєю. Росія має знати, що за кожен удар по Україні рано чи пізніше отримає відповідь. Ба більше, на РФ не залишиться регіонів, куди не зможуть дістатися українські безпілотники. Німецьке видання Bild, посилаючись на власні джерела, заявило, що Україна незабаром застосує далекобійні дрони, які можуть атакувати навіть Урал та Заполяр'я. Видання інформує, що вже цього року Україна зможе застосовувати дрони з далекобійністю до 2000 км і більше. Вони заповнять дефіцит ракет середньої та великої дальності.

За даними джерела, до кінця року відразу 10 виробників поставлять ЗСУ дрони з далекобійністю до 2500 км. А київське КБ "Промінь" розробило безпілотник під назвою "Сокіл-3000", який може пролетіти і до 3300 км. У BILD розрахували: нова українська зброя зможе атакувати цілі, наприклад, у Мурманській області. Там розташовано близько 80 військових баз. Серед них аеродром Оленья, де базуються стратегічні бомбардувальники, які регулярно обстрілюють Україну.

Раніше стало відомо, що БПЛА впав у районі нафтобази "Лукойла" у Підмосков'ї. Він міг зачепитися за дерева.

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