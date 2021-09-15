"Божественна комедія" в 3D-форматі: у Флоренції відкрили виставку на честь Данте Аліг'єрі

"Божественна комедія" в 3D-форматі: у Флоренції відкрили виставку на честь Данте Аліг'єрі

Виставка працюватиме до 10 січня 2022 року.

"Божественна комедія" в 3D-форматі. У Флоренції відкрили виставку на честь одного з найвідоміших поетів світу – Данте Аліг’єрі, який помер рівно 700 років тому.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 15 вересня.

Це 130 гравюр до його поеми "Божественна комедія" - шедевру світової літератури. Ілюстрації, виконані в 19 столітті французьким митцем Гюставом Доре, оцифрували та в 3D-форматі розмістили на стінах однієї зі стародавніх церков Флоренції.

Відвідувачі виставки можуть повністю пройти шлях поеми – через пекло, чистилище та рай. Виставка працюватиме до 10 січня наступного року.

Новини світу: у Флоренції відкрили виставку в 3D форматі на честь Данте Аліг'Єрі

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