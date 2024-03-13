"Божевілля війни завжди є поразкою": Папа знову висловився про Україну

Франциск знову сказав про війну і висловив жаль, що "молоді люди йдуть помирати".

Папа Римський Франциск знову неоднозначно висловився про війну. Замість того, щоб нарешті засудити агресорку Росію, понтифік абстрактно закликав молитися за подолання "божевілля війни", яка "завжди є поразкою".

Про це пише Vatican News.

"Сьогодні мені принесли вервичку і Євангеліє молодого солдата, який загинув на фронті: він молився з ними. Багато молоді, численні молоді люди йдуть на смерть! Молімося до Господа, щоб дав нам благодать перемогти це божевілля війни, яка завжди є поразкою", – сказав понтифік.

Що це був за солдат, українець чи російський окупант – Папа не уточнив.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск заявив, що вважає “мужнім вчинком” підняти “білий прапор" і розпочати переговори з Росією за участю міжнародних посередників.

У пресслужбі Ватикану прокоментували слова Папи Римського щодо "білого прапора" України. Там запевнили, що понтифік начебто мав на увазі діалог шляхом переговорів, а не капітуляцію Києва.

В МЗС України зі свого боку запросили "на килим" представника Ватикану через такі висловлювання Папи.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про заяву Папи про білий прапор, реакції на неї та мету таких висловлювань.

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