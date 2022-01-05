"Божевільні заяви": США відповіли на звинувачення РФ про "причетність" до протестів у Казахстані

"Божевільні заяви": США відповіли на звинувачення РФ про "причетність" до протестів у Казахстані

Псакі назвала такі закиди частиною стандартної російської інструкції з дезінформації.

Сполучені Штати закликають владу Казахстану поважати право громадян на мирний протест і не допустити ескалації.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Псакі прокоментувала закиди, які лунали в РФ, що Вашингтон начебто причетний до організації протестів у Казахстані.

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"Ми чули низку божевільних російських заяв, що за цим (протестами у Казахстані — Ред.) стоять США. Я наголошую, що вони є абсолютно хибними. Це частина стандартної російської інструкції з дезінформації. Ми бачили чимало такого за останні роки", — сказала речниця Білого дому.

Вона закликала учасників акцій протесту висловлювати свої вимоги мирно, а казахстанську владу — бути стриманою і не відповідати насильством.

Нагадаємо, що в Казахстані почалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із правоохоронцями, під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли.

Що відбувається у Казахстані, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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