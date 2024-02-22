"Божевільний с**ий син": Байден вилаявся на Путіна, згадавши про ядерну загрозу

Президент США Джо Байден назвав російського президента Володимира Путіна SOB (божевільним с**им сином - ред.).

Про це американський лідер під час збору коштів у Сан-Франциско для вирішення кліматичних змін у середу, 21 лютого, пише The Hill.

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"Це остання екзистенційна загроза, це клімат. У нас є божевільний SOB, як той хлопець Путін та інші, і ми завжди повинні турбуватися про ядерний конфлікт, але екзистенційна загроза для людства – це клімат", – сказав він.

Видання пише, що Байден прямо звинуватив Путіна в смерті Навального в російській в'язниці минулого тижня. Байден також розкритикував колишнього президента США Дональда Трампа, який не згадав Путіна у своїй реакції на смерть Навального.

"Якби я стояв тут 10-15 років тому і сказав усе це, ви б усі подумали, що я повинен бути відданим", - сказав Байден про коментарі Трампа.

Автори таблоїда зазначають, що у п'ятницю, 23 лютого, Білий дім планує оголосити масштабний пакет санкцій проти Росії. Очікується, що у ньому будуть обмеження, які зможуть притягнути Росію до відповідальності за те, що сталося з лідером опозиції.

Нагадаємо, за даними CNN, Трамп використовує історію з Навальним, щоб мати вигляд жертви в судах.

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