БпЛА атакували арсенал у Новгородській області: яка зброя там зберігається

Цей арселал розташований приблизно за 680 км від кордону з Україною.

Безпілотники атакували 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ, що у Новгородській області. Там зберігаються снаряди, міни та ракети.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко та інформують російські телеграм-канали.

Коваленко заявив, що дрони атакували 13-й арсенал ГРАУ у Новгородській області, поблизу Котово. Це приблизно за 680 км від кордону з Україною.

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"На 13-му арсеналі ГРАУ зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ "Град", "Смерч" та "Ураган", також ракети "Іскандер", КНДРівські KN23, зенітні ракети до С-300,С-400, і боєприпаси для комплексу "Тор", – йдеться в повідомленні керівника ЦПД.

Водночас у Міноборони РФ стверджують, що над Новгородською областю за ніч було перехоплено або знищено 20 безпілотників.

Нагадаємо, в ніч проти 19 листопада у Брянській області Росії дрони атакували 67-й арсенал ГРАУ Міноборони. Місцеві жителі зняли на відео вибухи та спалахи в небі.

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