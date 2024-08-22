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БпЛА атакували черговий російський аеродром, на Ростовщині знову вибухає нафтобаза: головні новини ночі 22 серпня 2024 року

БпЛА атакували черговий російський аеродром, на Ростовщині знову вибухає нафтобаза: головні новини ночі 22 серпня 2024 року

БпЛА атакували російський аеродром

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • "Курський прорив": Сікорський розповів, яку важливу роль вже зіграла операція ЗСУ Читати далі –>
  • На нафтобазі у Ростовській області вибухнув черговий резервуар з паливом (відео) Читати далі –>
  • Курська операція вбиває концепцію "великих миротворців", що можна все зробити за рахунок України – Подоляк  Читати далі –>
  • Вибухи та пожежа: у Волгоградській області РФ безпілотники атакували аеродром (відео) Читати далі –>

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