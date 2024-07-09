БПЛА атакували одразу 6 областей Росії: де вибухало і палало (відео)

Безпілотники атакували одразу шість областей Росії вночі та вранці 9 липня – Бєлгородську, Ростовську, Воронезьку, Курську, Астраханську та Волгоградську. Росіяни заявили про влучання по нафтобазі, електропідстанціях та трансформаторах.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що протягом ночі були атаковані одразу кілька міст і сіл регіону: Бєлгород, Шебекіне, Нова Таволжанка, Дроновка та інші. Загинув чоловік, ще кілька людей поранено. Повідомляється про руйнування приватних будинків та пошкодження автомобілів. Є перебої на лінії електропередач.

Кілька десятків безпілотників атакували і Ростовську область. Росіяни стверджують, що їхня ППО знищила більшість цих дронів. Однак, за словами голови регіону Василя Голубєва, у Родіоново-Несвітайському районі загорілися два трансформатори. Пожежу там загасили. Також повідомляється, що в селищі Генеральське внаслідок атаки горить підстанція.

У Волгоградській області кілька дронів атакували місто Калач-на-Дону. Місцеві мешканці повідомили, що за ніч чули близько 10 вибухів. За словами губернатора Андрія Бочарова, були атаковані два об'єкти – нафтобаза та електропідстанція. Очільник регіону вказав, що сили ППО "припинили" атаку, а згадані два об’єкти загорілися внаслідок начебто падіння уламків. Нафтобазу досі гасять.

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Також безпілотники намагалися атакувати Воронезьку область. За попередніми даними, всі дрони були знищені.

Вранці в Міноборони Росії заявили, що начебто сили ППО збили три безпілотники над територією Бєлгородської області, сім – над територією Курської області, два – над територією Воронезької області, 21 – над територією Ростовської області та п'ять – над територією Астраханської області.

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Нагадаємо, 8 липня Росія влаштувала масований ракетний удар по Україні. Внаслідок атаки загинули 37 людей, серед них троє дітей. Ще понад 170 осіб зазнали поранень.

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