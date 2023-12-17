БПЛА атакували у Росії військовий аеродром, де дислокуються фронтові бомбардувальники - росЗМІ

Вночі 17 грудня невідомі безпілотники атакували Ростовську область. За даними росЗМІ, БПЛА ударили по військовому аеродрому у Морозівську.

Про це пише російський телеграм-канал Astra.

За попередніми даними, безпілотники намагалися атакувати місцевий військовий аеродром.

Губернатор регіону повідомив, що нібито "велику частину безпілотників знищено, жертв немає".

Згідно із даними, які наводять росЗМІ, на військовому аеродромі в Морозівці базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392). На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

Як раніше повідомляли, у Міноборони РФ звинуватили Україну в атаці на Росію.

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