Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

БПЛА атакували у Росії військовий аеродром, де дислокуються фронтові бомбардувальники - росЗМІ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
850
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
БПЛА атакували у Росії військовий аеродром, де дислокуються фронтові бомбардувальники - росЗМІ

Російські Су-24. Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34

Вночі 17 грудня невідомі безпілотники атакували Ростовську область. За даними росЗМІ, БПЛА ударили по військовому аеродрому у Морозівську.

Про це пише російський телеграм-канал Astra.

За попередніми даними, безпілотники намагалися атакувати місцевий військовий аеродром.

Губернатор регіону повідомив, що нібито "велику частину безпілотників знищено, жертв немає".

Згідно із даними, які наводять росЗМІ, на військовому аеродромі в Морозівці базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392). На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

Як раніше повідомляли, у Міноборони РФ звинуватили Україну в атаці на Росію.

Провідні новини:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
850
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація