БПЛА атакували Воронезьку область: влада готує автобуси для можливої евакуації населення (відео)

російське Міноборони ще не звітувало про знищення дронів над Воронезькою областю.

Над ранок 7 липня безпілотники атакували Воронезьку область РФ, після чого на складі з "вибухонебезпечними об'єктами" почалася пожежа.

Про це повімляє місцева влада.

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За словами губернатора регіону Гусєва, ППО начебто збило кілька безпілотників над регіоном, під час падіння їхніх осколків почалася пожежа на складі в Підгоренському районі. Влада готує автобуси для можливої евакуації населення.

"Сили ППО вночі виявили та знищили кілька БПЛА над Воронезькою областю, під час падіння їхніх залишків сталася пожежа на одному зі складів, у Підгоренському районі почалася детонація вибухонебезпечних об'єктів", - написав очільник регіону у телеграм.

Додамо, що російське Міноборони ще не звітувало про знищення дронів над Воронезькою областю. За останніми даними, було знищено тільки один безпілотник, і то у Бєлгородській області.

Тим часом у Мережі з'явилися відео прольоту дронів в області та наслідків удару. На кадрах чути звуки детонації.

БПЛА атакували Воронезьку область - на складі з "вибухонебезпечними об'єктами" спалахнула пожежа

Нагадаємо, у Павлограді на Дніпропетровщині вночі пролунали вибухи. Станом на 08:30 місцева влада не прокоментувала.

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