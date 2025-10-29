БпЛА атакували нафтобазу в Ульяновській області та завод у Ставропольському краї (відео)

Атака БпЛА на нафтобазу

В ніч проти 29 жовтня безпілотники атакували нафтобазу в Ульяновській області Росії.

Про це повідомляють місцеві жителі в соціальних мережах.

У повідомленні вказується, що після атаки безпілотників на нафтобазі виникла пожежа.

Крім того, місцеві жителі пишуть, про чисельні вибухи під час атаки БпЛА.

Офіційна влада регіону наразі ніяк не прокоментувала атаку на нафтобазу.

Крім того, повідомляється про атаку на підприємство ООО «Ставролен» у Ставропольському краї, яке є великим виробником хімічної продукції, а саме — поліетилену, бензолу та іншої нафтохімічної продукції.

Раніше повідомлялося, що в окупованій Феодосії спалахнула масштабна пожежа на місцевій нафтобазі після атаки уданих безпілотників.

Ми раніше інформували, що у тимчасово окупованому Луганську після серії вибухів спалахнула потужна пожежа на місцевій нафтобазі.