БПЛА атакував нафтобазу у Брянській області: спалахнула велика пожежа (відео)

Місцева влада повідомила про скидання боєприпасу на територію Клинцівської нафтобази.

Росіяни заявили, що в ніч проти 19 січня у Брянській області посадили безпілотник, який намагався атакувати розташовані там об’єкти. Однак дрон встиг скинути боєприпас на нафтобазу у Клинцях.

Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Губернатор стверджує, що начебто ЗСУ скоїли спробу атакувати об'єкти на території Клинців за допомогою БПЛА. Богомаз стверджує, що безпілотник був пригнічений засобами РЕБ, але під час знищення повітряної цілі відбулося скидання боєприпасу на територію Клинцівської нафтобази.

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Постраждалих немає, є спалах резервуарів в обвалуванні. До ліквідації пожежі залучені 13 автоцистерн, на місці працюють МНС.

Водночас у місцевих телеграм-каналах з'явилося багато дописів із відео сильної пожежі на нафтобазі.

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Безпілотник атакував нафтобазу у Брянській області

Нагадаємо, 18 січня в РФ повідомили про збиття безпілотника над Ленінградською областю. Уламки БПЛА виявили на території АТ "Петербурзький нафтоналивний термінал". За даними українських ЗМІ, ця атака є спецоперацією ГУР Міноборони.

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