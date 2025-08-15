БпЛА атакували НПЗ Сизрані: пролунали вибухи (відео)

Атака на НПЗ у Самарській області

У Сизрані Самарської області Росії в ніч проти 15 серпня пролунали вибухи в районі місцевого НПЗ.

Місцеві жителі та російські Telegram-канали стверджують, що місто атакували дрони.

Повідомляється, що приблизно з четвертої ранку було чутно близько десяти вибухів.

«Очевидці розповіли, що прокинулися від гучних звуків вибухів на початку п’ятої ранку. На цей момент наслідків на землі не зафіксовано, офіційної інформації про атаку поки не надходило», — йдеться в повідомленні телеграм-каналів.

У соцмережах з’явилися відео, на яких видно кілька осередків займання. За словами авторів публікацій, безпілотник атакували місцевий нафтопереробний завод, після чого на території об’єкта спалахнула пожежа.

Раніше повідомлялося, що українські військові завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»).

Ми раніше інформували, що після атаки українських безпілотників Саратовський НПЗ Роснефти в Поволжі припинив прийом нафти.