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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1329
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БпЛА масовано атакували Петербург: у місті паніка через вибухи, влада зробила попередження (фото, відео)

Безпілотники знову навідалися до Санкт-Петербурга — під ударом міг опинитися важливий об’єкт.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака на Петербург.

Атака на Петербург. / © Associated Press

Зранку суботи, 6 червня, до російського Санкт-Петербурга знову завітали хороші безпілотники. У місті лунали потужні вибухи, а мешканці бідкалися на дрони, які летіли просто над будинками.

Що відомо про атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Губернатор Олександр Бєглов поскаржився, що зранку Санкт-Петербург зазнав масштабної атаки безпілотників. Він поінформував про роботу засобів протиповітряної оборони.

Бєглов також закликав мешканців міста не виходити надвір і попередив про можливі перебої у роботі мобільного інтернету.

«Відповідно до рекомендацій Оперативного штабу прошу петербуржців залишатися у своїх будинках і не виходити на вулицю», — наголосив він.

Водночас мешканці Петербурга, для яких суботній ранок розпочався не з кави, фільмували БпЛВ, яки пролітали над містом, здригалися від вибухів та у паніці бідкалися на ситуацію та перекриття центральних вулиць

Телеграм-канал ASTRA з посиланням на OSINT-аналіз повідомляє, що, ймовірно, було атаковано Науково-дослідний інститут «Морської теплотехніки», що є ключовим підприємством зі створення підводної зброї.

Атака дронів на Санкт-Петербург. Фото: OSINT-аналіз ASTRA.

Атака дронів на Санкт-Петербург. Фото: OSINT-аналіз ASTRA.

Дим після вибухів у Санкт-Петербурзі.

Дим після вибухів у Санкт-Петербурзі.

Дим після вибухів у Санкт-Петербурзі.

Дим після вибухів у Санкт-Петербурзі.

Зауважимо, посеред ночі влада Ленінградської області оголосила небезпеку «БпЛА у повітряному просторі». Водночас людей попереджали про можливе зниження швидкості мобільного Інтернету.

Зранку губернатор регіону Олександр Дрозденко також заявляв про масовану атаку дронів. З його слів, сили ППО нібито збили понад 140 цілей.

Нагадаємо, вночі вибухи стали у Кронштадті, що не далеко від Санкт-Петербурга. Спалахнули пожежі — видно кілька осередків займання.

Внаслідок атаки у місті помітний дим над Кронштадтським морським кадетським військовим корпусом. Офіційних підтверджень атаки поки що немає. Раніше очевидці опублікували світлини чорного диму над містом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1329
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