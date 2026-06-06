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БпЛА масовано атакували Петербург: у місті паніка через вибухи, влада зробила попередження (фото, відео)
Безпілотники знову навідалися до Санкт-Петербурга — під ударом міг опинитися важливий об’єкт.
Зранку суботи, 6 червня, до російського Санкт-Петербурга знову завітали хороші безпілотники. У місті лунали потужні вибухи, а мешканці бідкалися на дрони, які летіли просто над будинками.
Що відомо про атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Губернатор Олександр Бєглов поскаржився, що зранку Санкт-Петербург зазнав масштабної атаки безпілотників. Він поінформував про роботу засобів протиповітряної оборони.
Бєглов також закликав мешканців міста не виходити надвір і попередив про можливі перебої у роботі мобільного інтернету.
«Відповідно до рекомендацій Оперативного штабу прошу петербуржців залишатися у своїх будинках і не виходити на вулицю», — наголосив він.
Водночас мешканці Петербурга, для яких суботній ранок розпочався не з кави, фільмували БпЛВ, яки пролітали над містом, здригалися від вибухів та у паніці бідкалися на ситуацію та перекриття центральних вулиць
Телеграм-канал ASTRA з посиланням на OSINT-аналіз повідомляє, що, ймовірно, було атаковано Науково-дослідний інститут «Морської теплотехніки», що є ключовим підприємством зі створення підводної зброї.
Зауважимо, посеред ночі влада Ленінградської області оголосила небезпеку «БпЛА у повітряному просторі». Водночас людей попереджали про можливе зниження швидкості мобільного Інтернету.
Зранку губернатор регіону Олександр Дрозденко також заявляв про масовану атаку дронів. З його слів, сили ППО нібито збили понад 140 цілей.
Нагадаємо, вночі вибухи стали у Кронштадті, що не далеко від Санкт-Петербурга. Спалахнули пожежі — видно кілька осередків займання.
Внаслідок атаки у місті помітний дим над Кронштадтським морським кадетським військовим корпусом. Офіційних підтверджень атаки поки що немає. Раніше очевидці опублікували світлини чорного диму над містом.