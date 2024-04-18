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БПЛА влаштували масовану атаку на 4 області РФ: є "прильоти", руйнування (фото, відео)

БПЛА влаштували масовану атаку на 4 області РФ: є "прильоти", руйнування (фото, відео)

БПЛА влаштували масовану атаку на 4 області РФ: є "прильоти", руйнування (фото, відео)

Наслідки атаки на Вороніж 18 квітня / Фото: російські телеграм-канали

В Міноборони країни-агресорки заявили про атаку із застосуванням оперативно-тактичних ракет "Точка-У", РСЗВ RM-70 "Вампір", дронів та малорозмірних повітряних куль.

Чотири області Росії зазнали масованої атаки безпілотниками і снарядами в ніч проти 18 квітня. Зокрема, у Воронежі дрони влучили у склад пального на території військової частини.

Про це повідомляють російська влада, телеграм-канали та Міноборони.

Кілька потужних вибухів пролунали вночі у Воронежі. Російські пабліки інформують, що дрони влучили у склад пального на території військової частини. Місцева влада визнала лише, що безпілотник упав на промислове підприємство, де виникла пожежа.

Губернатор повідомив, що у Воронежі були пошкоджені чотири будинки. Однак російські пабліки інформують про пошкодження дев’яти приватних будинків та будівель внаслідок атаки. Уламки одного з дронів упали на пилораму, де виникла пожежа.

Постраждала 67-річна місцева жителька, яка отримала відкриту рану стегна.

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Наслідки атаки на Вороніж 18 квітня / Фото: російські телеграм-канали / ©
Наслідки атаки на Вороніж 18 квітня / Фото: російські телеграм-канали
Наслідки атаки на Вороніж 18 квітня / Фото: російські телеграм-канали / ©
Наслідки атаки на Вороніж 18 квітня / Фото: російські телеграм-канали
Наслідки атаки на Вороніж 18 квітня / Фото: російські телеграм-канали / ©
Наслідки атаки на Вороніж 18 квітня / Фото: російські телеграм-канали
Наслідки атаки на Вороніж 18 квітня / Фото: російські телеграм-канали / ©
Наслідки атаки на Вороніж 18 квітня / Фото: російські телеграм-канали

БПЛА масовано атакували 4 області Росії – відео

БПЛА масовано атакували 4 області Росії – відео

Безпілотники також літали над Брянською та Ростовською областями. А над Бєлгородською областю, за повідомленням Міноборони РФ, збивали начебто снаряди РСЗВ.

"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО – збита 21 повітряна ціль на підльоті до міста. За попередньою інформацією, одна людина постраждала", – повідомив губернатор В’ячеслав Гладков.

Він додав, що в селищі Розумне внаслідок прямого влучання по приватному житловому будинку пошкоджено покрівлю та зруйновано одну зі стін. Постраждала жінка – у неї осколкове поранення лівої стопи.

В Міноборони РФ відзвітували, що вночі начебто було припинено спроби атакували об'єкти на території країни із застосуванням оперативно-тактичних ракет "Точка-У", РСЗВ RM-70 "Вампір", безпілотників та малорозмірних повітряних куль. У відомстві стверджують, що засоби ППО знищили дві оперативно-тактичні ракети, 19 реактивних снарядів, 16 дронів і дві малорозмірні повітряні кулі над територією Бєлгородської області, три безпілотники були знищені над територією Ростовської області, перехоплено один БПЛА і знищено три повітряні кулі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Потужні вибухи у Воронежі! Нічна атака дронами на чотири російські області!

Нагадаємо, цієї ж ночі Росія атакували Україну дронами: ворог випустив 13 безпілотників. Усі вони були знищені силами ППО в межах семи областей.

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