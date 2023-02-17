Брали участь у антивладному протесті: у Сербії затримали п'ятьох активістів

Їх підозрюють у закликах до насильницького повалення влади балканської країни.

У четвер, 16 лютого, сербська поліція затримала п'ятьох активістів, які брали участь у протесті в центрі Белграда. Офіційні особи Сербії засудили демонстрацію, заявивши, що це була спроба державного перевороту.

Про це повідомляє Associated Press.

Серед затриманих і Дам'ян Кнежевич, лідер ультраправого руху "Народний патруль", повідомляє RFERL. Активістів підозрюють у закликах до насильницького повалення влади балканської країни, а також у зберіганні зброї. Деякі затримані, ймовірно, пов'язані з ПВК "Вагнера".

Нагадаємо, 15 лютого в центрі Белграда мітингували сотні сербських націоналістів і проросійських активістів. Вони погрожували серйознішими заворушеннями в разі ухвалення владою Сербії плану покращення відносин із Косово.

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