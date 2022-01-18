Брат експрезидента Казахстану Болат Назарбаєв ймовірно покинув країну: де наразі перебувають Назарбаєві та що про них відомо

Натомість сьогодні, 18 січня Нурсултана Назарбаєв спростував інформацію про виїзд з країни.

Молодший брат експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Болат Назарбаєв 6 січня ймовірно перетнув казахстансько-киргизький кордон, а потім вилетів із Киргизстану до Дубаю.

Таку інформацію оприлюднило Киргизстанське Радіо "Азаттык".

Колишній президент Нурсултан Назарбаєв та його родина не з'являлися на публіці після початку протестів у Казахстані. Незважаючи на офіційні твердження, що Назарбаєв не залишав Казахстан, шириться інформація, що і він, і його найближче оточення вже кілька днів, ймовірно, перебувають за межами країни.

Як повідомляє Киргизька редакція "Радіо Свобода", одразу кілька киргизстанських прикордонників заявили, що молодший брат Назарбаєва Болат Назарбаєв та "ще п'ять-шість людей" перетнули кордон Киргизстану вранці 6 січня через прикордонний пункт "Ак-Жол".

Співробітники прикордонної служби зазначили, що "Болат Назарбаєв та його оточення зустрічали люди, близькі до влади Киргизстану".

До того ж, повідомляється, що таксисти, які працюють біля казахстансько-киргизького кордону, також підтвердили, що бачили, як "авто з тонованим склом з близькими Назарбаєва" справді перетнули кордон Киргизстану.

Крім того, зазначається, що декілька працівників бішкецького аеропорту "Манас", повідомили, що Болат Назарбаєв і ще кілька людей вилетіли в Дубай через Киргизстан.

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Зокрема, прессекретар аеропорту "Манас" Алія Курбанова підтвердила, що 6 січня з Дубаю до Бішкека вилітав приватний літак.

"Літак Bombardier приземлився в міжнародному аеропорту "Манас" 6 січня 2022 року. Він прибув із Дубая. Кому належить літак, невідомо. Хто є пасажирами комерційного літака, ми не знаємо. Це не входить до наших обов'язків", - заявила Курбанова.

Водночас прикордонна служба відмовилася надати інформацію, заявивши, що розголошення даних про тих, хто в'їжджає в країну і виїжджає з неї, суперечить законодавству.

Натомість сьогодні, 18 січня Нурсултана Назарбаєв спростував інформацію про свій виїзд з країни. За його словами, він 2019-го передав президентські повноваження Касим-Жомарту Токаєву і "від тих пір - він пенсіонер": "В цей час перебуваю на заслуженому відпочинку в столиці Казахстану і нікуди не їхав".

Нагадаємо, двох зятів експрезидента Нурсултана Назарбаєва звільнили з керівних постів у великих компаніях.

Після цього середній зять першого президента Казахстану Тимур Кулібаєв сам склав повноваження голови президії національної палати підприємців (НВП) "Атамекен".

Водночас племінник Назарбаєва Самат Абіш продовжує обіймати посаду першого заступника голови Комітету національної безпеки Республіки Казахстан, проте наразі пербуває у відпустці.

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