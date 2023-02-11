"Брате, врятуй мене": у Туреччині з-під завалів дістали дівчинку, що пробула там 128 годин

Рятувальників дуже розчулило, що дитина під час порятунку попросила також взяти її сукню.

У турецькій провінції Адияман з-під завалів урятували 10-річну дівчинку, що провела під руїнами внаслідок землетрусу 128 годин.

Про це повідомляє АА.

Рятувальники змогли встановити зв'язок із 10-річною дівчинкою на ім'я Зеліха, яка перебувала під заваламизруйнованого будинку.

Один із рятувальників Ертугрул Шабан Ішик розповів, що команда займалася розбиранням завалів на цій ділянці протягом трьох днів, коли почула дитячий голос.

"Коли ми змогли дістатися дівчинки, то почули голос: "Брате, врятуй мене". У ході рятувальної операції дівчинка попросила також взяти з шифоньєра її сукню, яку вона назвала "Ядигар". Ми дуже розчулилися, коли почули її прохання", – розповів рятувальник.

Ішик додав, що перед порятунком дівчинку заспокоїли, щоб вона не боялася.

"Рятувальна операція тривала пів години. Вона не постраждала, тільки була дуже налякана та замерзла", – сказав рятувальник.

Врятовану дівчинку доправили до лікарні.

Нагадаємо, потужні землетруси сколихнули Туреччину та Сирію 6 лютого. Багато людей опинилися під завалами будівель, тож пошуково-рятувальні-операції тривають. Жертвами підземних поштовхів стали майже 25 тис. людей. Американська сейсмологиня Джудіт Хаббард пояснила, що землетрус був спричинений двома розломами, що рухаються в поперечному напрямку один проти одного.

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