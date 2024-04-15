Братислава не долучатиметься до чеської ініціативи щодо снарядів: що придумали словацькі активісти

Мета ініціативи активістів зі Словаччини – зібрати поетапно один мільйон євро на снаряди для України.

Уряд Чехії нещодавно розпочав всесвітню ініціативу із закупівлі вкрай необхідних боєприпасів для України. До ініціативи вже приєдналися понад двадцять країн. Уряд Словаччини офіційно відмовився приєднатися до закупівлі снарядів. Натомість словацькі активісти вирішили виправити помилку своїх можновладців та оголосили збір коштів на боєприпаси для України.

"Ми не допустимо відмови в цій допомозі нашому сусідові. Цим громадянським збором ми хочемо показати, що рішення ухвалює не лише уряд і прем'єр-міністр Фіцо. Ми вважаємо, що позиція уряду не представляє більшість громадян. Ми впевнені, що ми, народ Словаччини, хочемо і можемо допомогти. Громадським збором "Боєприпаси для України – якщо не уряд, то ми так" ми доведемо, що Словаччина не боягузлива і стоїть на правильному боці історії", – йдеться в повідомленні активістів.

Зазначається, що Україна захищає не лише свою територію і народ, але й Європу та її цінності, основу, засновану на житті у свободі та мирі.

"Ми вважаємо, що багато людей у Словаччині не поділяють відмову від ініціативи чеського уряду. Чеська ініціатива – це єдиний спосіб допомогти Україні, яка захищається від набагато сильнішого агресора, найнеобхіднішим у короткостроковій перспективі – достатньою кількістю артилерійських боєприпасів", – каже Маріан Куліх з незалежної словацької ініціативи "Мир Україні".

Мета громадського збору – показати, що Словаччина – це не лише політичні рішення одного уряду, але, перш за все, її громадяни, їхня готовність і бажання допомагати.

"Давайте не будемо боятися стати на бік слабшої сторони в цій нерівній боротьбі. Саме громадяни України, такі ж звичайні люди, як і всі ми, найбільше страждають від війни. Також надзвичайно важливо бачити, що ця війна стосується майбутнього Словаччини і що історія вирішується просто зараз", – каже Зузана Ісакова з ініціативи "Мир Україні".

Громадський збір, усі кошти з якої підуть на закупівлю снарядів, координує "Мир Україні" разом з перевіреним партнером – організацією "Подарунок для Путіна" (ПДП), яка забезпечує технічну, комунікаційну та логістичну підтримку збору.

"Через нашу організацію кошти, зібрані зі Словаччини, потраплять до України, для потреб якої будуть закуплені боєприпаси в рамках ініціативи чеського уряду", – пояснює Мартін Ондрачек з DPP. Торік "Мир Україні" та ПДП спільно зібрали 650 тис. євро на словацьку систему розмінування "Божена".

Наступним партнером збору є ініціатива ALL4UKRAINE, завдяки якій до України було доправлено транспортні засоби для військових медиків на суму понад 1,5 мільйона євро. Партнером також виступає Donio.sk – благодійна платформа, яка від початку конфлікту допомагає українцям і українкам у Словаччині та на їхній батьківщині.

Збір коштів боєприпасів для України "Якщо не уряд, то ми так" має на меті зібрати один мільйон євро поетапно, що відповідає сумі, яку пожертвував уряд Словенії. Першою віхою є сума в 100 тис. євро.

Нагадаємо, на початку березня Чехія завершила збір коштів на 800 тисяч снарядів для України. Згодом премʼєр-міністр країни Петр Фіала заявив, що ініціативу Праги вже підтримали 20 країн. Крім того, Чехія вирішила збільшити свій внесок у закупівлю снарядів для ЗСУ.

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