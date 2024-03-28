"Братів там нема": російські пропагандисти вчергове закликали знищити Київ та Харків

Сьогодні російська державна пропаганда відкрито говорить про те, що всі без винятку мешканці України – зовсім не брати, а вороги, тож шкодувати тут нікого. Цікаво, що нелюдська ненависть в окупантів спостерігається саме до мешканців східних та південних регіонів, де проживало і проживає найбільше російськомовного населення.

Про це розповів український журналіст Денис Казанський.

"Найбільш люто вони ненавидять Донбас, Харків, Одесу... Як це пояснити – досі незрозуміло", – сказав журналіст.

"Досі у Харкові? Сам винен!"

В ефірі державного телебачення зібралася купка російських патріотів, які поділилися думками щодо доцільності ліквідації України. Нібито все проросійське населення вже виїхало до Росії, тому всіх, хто залишився, можна знищувати без розбору.

"А не має бут ілюзій. 48 годин. Усім залишити Харків. І поквартально зносити до бісової матері", – говорить путінський посіпака Володимир Соловйов.

Йдеться саме про місто, яке РФ роками називало "російським містом". Дійсно, там завжди був високий відсоток лояльно налаштованого населення, там здебільшого живе російськомовне населення, там завжди охоче голосували за проросійські сили. Близькість до держави-агресорки неабияк вплинула на цей факт, а потім – стала прокляттям харків'ян.

"Не треба більше нічого говорити. Будь-які наші прояви розуміння, брати, сестри, сприймається ними як слабкість. Усі наші - вже тут. Вони знайшли спосіб перейти кордон і залишили Харків", – вважає божевільний.

Для російської пропаганди усі, хто залишився, вже не люди. Їх можна сміливо знищувати, не проявляючи милосердя. Ідентична ситуація відбувається і з жителями Донбасу.

Щобільше, Соловйов закликав стерти з лиця землі столицю Україну. Не можна сказати, що вперше.

"Поясніть мені: чому взагалі Київ стоїть? "Мати міст руських" давно захоплене ворогами – вони Лавру захопили, вони осквернили усі святині. Народ Києва це легко сприйняв і зрадив пам'ять про велику вітчизняну війну, православ'я. Що ще вони мають зрадити?", – цікавиться ведучий.

Цікавий "один народ" у росіян виходить. Саме ті люди, які донедавна вважали нас братами, виявляють найбільшу ненависть. І Соловйов такий, на жаль, не один.

"Харків треба знеструмити настільки, щоб він став нежиттєздатним. Щоб усі 800 тисяч населення, які там залишилися, взяли речі, сіли в машини й поїхали на Захід. Те саме зробити і з іншими містами", – заявив депутат держдуми РФ Андрій Луговий.

Так, на росТБ відкрито закликають зачистити територію України від корінних українців, щоб їхні домівки заселили росіяни. Ці людожери навіть не приховують своїх намірів, вони відкрито про це говорять. Не соромляться. І коли один із гостей вирішив заперечити Соловйову, мовляв, РФ не має йти шляхом килимових бомбардувань і так далі.

"Маріуполь, Мар'їнка, Авдіївка... Від цих міст мало ще залишилося. Сучасне ведення бою таке, що у вас немає іншого варіанту", – вигадав Соловйов.

Вже ніхто не розповідає про те, що Україна винна і сама обстрілює свої міста. Соловйов відкрито говорить, що усе це робить РФ. Як наголошує Казанський, пропагандист бреше про "відсутність варіантів". До прикладу, українська армія воює зовсім іншими методами – вона відбивала міста, захоплені Росією, майже без шкоди для них. Лише РФ може стирати міста в пил, бо їм нікого не шкода.

Раніше пропагандист Соловйов знову накинувся на колегу Монтян у прямому ефірі. Він назвав її "хохляцькою тварюкою".

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