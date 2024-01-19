Брав участь у "параді перемоги": дружина командира А-50 розповіла про збиття літака та "досягнення" чоловіка

Родичам не повідомляли про виявлення тіл, загиблими льотчиків ще не визнали.

Дружина командира літака А-50 В'ячеслава Левченка визнала, що літак був збитий, а її чоловік, як і весь екіпаж, вважаються зниклими безвісти. Шансів, каже вона, дуже мало.

Про це пише російський телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".

Коротко про В'ячеслава Левченка:

56-років;

підполковник;

командир авіаційного комплексу радіолокаційного дозору та наведення А-50

льотчик 2 класу;

брав участь у військовому параді, присвяченому 75-річчю перемоги у Москві 2020 року;

вважався "штучним професіоналом" і одним із найдосвідченіших льотчиків РФ.

За словами дружини Вікторії, її чоловік, який займався в Україні вбивством людей, востаннє був на зв'язку 13 січня. Він сказав, що заступає на чергування. А вже наступного дня борт ДРЛО та літак-командний пункт ІЛ-22 були атаковані в небі над Азовським морем. Як відомо, ІЛ-22, попри значні пошкодження, вдалося посадити в аеропорту Анапи, натомість доля А-50 офіційно невідома.

"Сказали, що вважається (чоловік – ред.) зниклим безвісти. Але шансів дуже мало", – розповіла ВЧК-ОДПУ Вікторія.

Додається, що наразі не йдеться про будь-які жалобні заходи у командних частинах. Росіяни бідкаються, мовляв, як бути родичам у такій "підвішеній" ситуації? Напевно, прийняти той факт, що за агресію проти суверенної держави та її населення відплата є неминучою.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов оцінив наслідки збиття російських літаків.

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